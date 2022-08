Laura G se luce en VLA con look perfecto para el otoño

Laura G sigue destacando por sus atuendos durante su participación en Venga la Alegría (VLA), por ejemplo, este lunes se lució con un look que es perfecto para el otoño, pues combinó los colores que serán tendencia esta temporada. La conductora compartió su conjunto en sus redes sociales, en donde recibió cientos de mensajes y miles de "likes" por parte de sus seguidores.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se ha ganado un lugar como un referente de moda, ya que cada mañana demuestra que es una fashionista. Aunque la presentadora ha admitido que en su vida diaria no le gusta vestir de forma llamativa, cuando se trata de estar frete a la cámara sí quiere destacar con sus outfits, y así lo demostró en su más reciente participación en "Quiero bailar" en donde lució extravagantes e innovadoras piezas de ropa.

Laura G conquista con look para el otoño

El día de ayer, Laura G se dejó ver en el matutino de Tv Azteca con un conjunto de mini falda y top, ambos en blanco, el cual combinó con saco amarillo mostaza, color que será tendencia durante la temporada otoño-invierno, por lo que es un outfit perfecto para estos días de transición, en donde todavía es recomendable usar prendas de verano, pero también comenzar a sacar los de la próxima estación del año.

Laura G combina el color blanco con el mostaza Foto: Especial

En su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.2 millones de seguidores, la también locutora de radio replicó su look, cautivando a sus admiradores. Sólo con la palabra "Lunes" y etiquetando a su equipo de trabajo, así como la empresa Zara, en donde encontró las piezas de ropa, Laura compartió una foto en la que consiguió cientos de comentarios halagadores, demostrando que es muy querida y admirada.

"Que bonita eres amigaaaaa", "Divina", "Que mujer más bonita, con ese look te ves radiante, brillas con luz propia", "Linda" y "Esa sonrisa como me alegra el día", son algunos de los cientos de comentarios que dejaron sus fanáticos, entre los que también destacan emojis de "carita enamorada", llamas y corazones.

Recientemente, María Sonia Laura González, nombre real de la celebridad, estuvo en medio de la polémica por decir que Huamantla estaba en Puebla, cuando se encuentra en Tlaxcala. La conductora de VLA no se salvó de las duras críticas por parte de los internautas, quienes hicieron memes y burlas sobre sus declaraciones hechas durante un programa de radio conducido por Tania Rincón, su ex compañera del matutino que ahora está en Hoy.

La conductora de VLA presume las tendencias del otoño Foto: IG @lauragii

En tanto, esta situación no ha dejado que la intimide, pues ha tomado el tema con mucho humor. Además, no deja de ser muy activa en sus redes sociales, en donde muestra su vida diaria, así como sus mejores looks, con los que cada día se confirma como una fashionista y un referente de moda para las mujeres que la ven todas las mañanas.

