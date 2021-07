¡Ni BTS ni Billie Eilish! Taylor Swift fue la artista mejor pagada en 2020; ¿cuánto recaudó?

Taylor Swift fue la artista mejor pagada en Estados Unidos durante el año 2020. La lista realizada por la revista especializada 'Billboard', colocó a la cantante de 31 años por encima de Post Malone, Céline Dion, The Eagles, Billie Eilish, BTS y Bad Bunny. ¿Cuánto recaudó?

De acuerdo con las métricas del medio citado, la pandemia de covid-19 provocó que los conciertos supongan sólo el 20% de las ganancias de los cuarenta artistas que más dinero ingresaron durante 2020, cuando otros años representaban el 75%. En total, los músicos generaron 387 millones de dólares, frente a los 969 millones en 2019.

Foto: Instagram

¿Cuánto dinero recaudó Taylor Swift en 2020?

'Billboard', que se especializa en realizar las listas de discos y canciones más vendidas en el país vecino, combinó en su listado los ingresos por reproducciones en plataformas de streaming, ventas físicas y digitales, boletos vendidos en conciertos y regalías por derechos de autor.

Taylor Swift recaudó 23.8 millones de dólares y se impuso en el primer lugar gracias a su fuerte presencia en las plataformas de streaming, donde generó 10.6 millones de dólares. En cuestión de ventas por folklore y evermore, lanzados el año pasado, sumó 10 millones. Además, se llevó 3.2 millones por derechos de autor.

Foto: Instagram

En el segundo puesto quedó el rapero de 26 años, Post Malone, con 23.2 millones. Mientras el cantante superó superó los 8 millones en streaming, apenas ganó 712 mil dólares por la venta de discos. La mayor parte de sus ingresos fue gracias a la gira que pudo realizar en los primeros meses del año, según la agencia 'EFE', generando 12.4 millones, más otros 2 por derechos de autor.

La icónica artista canadiense de 53 años, Céline Dion, se ubicó en la tercera posición con 17.5 millones. Abajo se encuentra la banda creadora del éxito "Hotel California", The Eagles, en cuarta posición con 16.3 millones. En quinto lugar figura la joven estrella de 19 años, Billie Eilish, con 14.7 millones.

Foto: AP

¿Y BTS y Bad Bunny?

Drake (14.2 millones), Queen (13.2 millones), The Beatles (12.9 millones), YoungBoy Never Broke Again (11.9 millones) y Lil Baby (11.7 millones) completan el Top 10 de los artistas mejor pagados en Estados Unidos durante el año pasado.

BTS, la banda de K-pop integrada por Jin (Kim Seok-Jin), Suga (Min Yoon-Gi), RM (Kim Nam-Joon), J-Hope (Jung Ho-Seok), Jimin (Park Ji-Min), V (Kim Tae-Hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook), se colocó en el puesto 19 con 8.9 millones de dólares, generando 3.7 millones por streaming, 4.3 por ventas y 967 mil por derechos de autor.

Foto: Twitter

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se posicionó en el lugar número 21 como el artista latino que más dinero generó en Estados Unidos durante 2020. El cantante puertorriqueño de 27 años generó 8.4 millones, de los que 6.8 dependieron de las plataformas de streaming.