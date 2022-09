Lucero sorprende al hablar portugués; así se lució durante una entrevista en vivo

Lucero es una de las artistas más queridas del medio artístico, pues comenzó desde que era una niña, por lo que ha acumulado varios fans en su larga trayectoria. No obstante, hay algunos de sus seguidores que aún no conocen de los talentos de la actriz y cantante, pues pocos saben que además de hablar español e inglés, también domina el portugués.

Fue en 2016, cuando "La novia de América" participó en la telenovela brasileña, "Carinha de Anjo", un remake del melodrama infantil "Carita de Ángel" que se lanzó en México en el año 2000. En redes sociales, sobre todo en la plataforma de YouTube, hay varios videos de cómo la intérprete de "Electricidad" habla portugués, pero la que más llama la atención es una entrevista en vivo en que se lució al dominar el idioma.

En el encuentro con la prensa de aquel país, la actriz, que hace unos días cumplió 53 años, agradeció a sus fanáticos brasileños quienes la apoyaron para que estuviera en ese proyecto, en el que interpretó a Teresa Rezende Lários, madre fallecida de la niña protagonista. A pesar de que Lucero señala que está haciendo un gran esfuerzo para poder estar a la altura de esta producción, la artista fue muy aclamada por su excelente pronunciación.

Así canta Lucero en portugués

Lucero Hogaza León, nombre completo de la artista, comenzó su carrera cuando tenía 10 años al mostrar su talento y carisma en programas como "Chiquilladas", en donde compartió cámaras con Alex Syntek, y "Juguemos a cantar". Desde muy joven se desempeñó como protagonista de telenovelas y como cantante, por lo que siempre se desenvolvió con éxito en ambas industrias.

La actriz actuó en una telenovela en Brasil IG @luceromexico

Las telenovelas, películas y por su puesto la música la llevaron a ser una de las artistas más conocidas y queridas en todo el continente, por lo que fue nombrada "La novia de América". La artista cruzó la barrera del idioma conquistado también el mercado brasileño, al cual también consintió con su voz, debido a que lanzó discos cantando en aquella lengua, que a pesar de tener mucha similitud con el español, tiene su complejidad.

La popularidad de Lucero en Brasil creció gracias a la transmisión de las telenovelas "Por ella soy Eva" y "Soy tu dueña", por lo que en 2015, lanzó el EP "Dona Desse Amor" que contiene los sencillos: "Dona Desse Amo", "Nao Me Deixe Ir", "Nao Amor Como Eu Amei" y "Refugio E Liberdade", versiones en portugués de "Dueña de tu amor", "No me dejes ir", "No pudiste amar así" y "Mi refugio y libertad".

Dos años después reveló su álbum "Brasileira", el cual tiene los temas interpretados por Lucero para la telenovela "Carinha de Anjo", la cual estuvo al aire hasta 2018 y la actriz tuvo una participación especial. Por esa razón, la protagonista de "Alborada" es muy querida en el país, pues aún hay varias cuentas en portugués que siguen muy de cerca la carrera de "La novia de América".

