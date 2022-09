La banda alemana Helloween regresa a México

La banda alemana Helloween volvió a sacar un disco con su alineación clásica, con más de 30 años haciendo música, la banda de heavy metal visita de nuevo nuestro país para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su United Forces Latin America Tour.

La agrupación llega a nuestra país esta vez con nuevo material, su disco homónimo de 2021, que marcó el estreno en estudio de esta formación con tres vocalistas (Michael Kiske, Andi Deris y Kai Hansen), tres guitarristas (Michael Weikath, Kai Hansen y Sascha Gerstner) y el cruce de diferentes generaciones y etapas de la historia de la banda.

El resultado fue uno de los discos que mejor han recibido sus seguidores, por lo que la banda aseguró que el álbum es revivir los mejores tiempos de la banda y es un grito de nostalgia.

Helloween, una banda poco convencional, ha hecho su historia con sus propias reglas, ha presentado diferentes miembros de la agrupación lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

La agrupación aseguró en una entrevista que les gustaría hacer otro disco, pero les gustaría hacerlo con más canciones, porque el que habían hecho fue principalmente para la gira Pumpkins United que fue lo que marcó el tour.

“Intentar algo que no hayamos hecho. No sé si escribo canciones, porque tenemos suficientes escritores, saben hacerlo mejor que yo. Pero creo que para el próximo disco sería grandioso si pudiéramos ampliar lo que hicimos con el último. No hablo de calidad, eso es relativo, sino creativamente explorar un poco”, aseguró Andi Deris.

PAL