V de BTS asegura que no le oculta nada a sus fans a pesar de los rumores con Jennie

V de BTS ha sido blanco de rumores amorosos con Jennie de BLACKPINK. Diversas imágenes de la supuesta pareja se han filtrado en las redes sociales, pero no ha sido confirmado o negado dicho noviazgo. Además, el idol asegura ser honesto y no ocultarle nada a sus fans.

En alguna ocasión, V de BTS le respondió a una fan que hizo un comentario de mal gusto sobre su supuesto bromance con Jungkook, pues al no poder dormir pidió varios consejos y una de las respuestas no le pareció graciosa. Por ello fue directo y aseguró que debían salir de sus fantasías.

De acuerdo con su más reciente entrevista para Vogue Korea, revista de la que fue portada, V de BTS fue calificado como un artista abierto y directo, lo que a menudo puede ser causa de las críticas en su contra. Sin embargo, el idol ha puesto límites a sus fans, ya que generalmente las coreanas suelen atribuirse ciertos derechos sobre los idols.

V de BTS asegura tener una relación honesta con sus fans

V de BTS trata al ARMY como personas con las que puede comunicarse y no como simples consumidores del grupo, por lo que no teme decir no cuando es necesario.

Además, la revista asegura que el cantante tiene la confianza de compartir sus frustraciones o situaciones desagrables, pero le sha puesto límites para romper con la fantasía de que es novio de sus fans y las ve solo como "mejores amigas".

Hay muchas cosas que quiero hacer... tuve cuidado al hablar de las cosas

V de BTS aseguró que quiere mostrarles más de sí mismo que quiere mostrarle a sus fans, esto en medio de los rumores de que es novio de Jennie de BLACKPINK. Al parecer, el idol no siente ni tiene la necesidad de hablar sobre su vida privada o aclarar lo que se muestra al público,

Recientemente, también se informó que los usuarios coreanos consideran que a sus fans no les importa si está o no saliendo con la cantante.

