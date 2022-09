Aseguran fuerte PELEA de Suga de BTS y RM, esto fue lo que pasó

No es un secreto que los chicos de BTS han tenido diferencias entre ellos y es que debutar no fue nada fácil. Sumado al mal estado financiero de su empresa en aquel entonces, el grupo no tenía asegurado su debut en la industria. Por si fuera poco, ellos tampoco tenían prometido su lugar como integrantes.

J-Hope y Jimin se dejarn de hablar por casi meses, esto porque ambos se concentraron en sus entrenamientos porque no tenían un lugar asegurado, todo era una competencia. Aunque poco después el rapero decidió "abandonar" el grupo y regresó gracias a RM y Jungkook.

Sin embargo, los chicos de BTS tienen personalidades muy diferentes, lo que no los hace ajenos a discusiones o malentendidos. Jungkook una vez se molestó con ellos porque tomaron fruta de su canasta, un regalo de las fans y considerado que este alimento es muy caro en Corea, las discusiones no se hicieron esperar.

BTS: Suga y RM pusieron en riesgo al grupo por esta razón

Suga y RM podrían tener personalidades muy diferentes, el líder de BTS es abierto y de gran intelecto como amante de las artes. El rapero suele ser más reservado, pero ahonda mucho en sus emociones y pensamientos. Sin embargo, cuando vivían en el mismo dormitorio donde no tenían casi espacio, había molestias entre ellos.

RM es conocido por tener manos desastrozas, todo lo que toca lo rompe con facilidad, incluso ha perdido varios pares de airpods. En una ocasión, Suga no se resistió a decirle que dejará de hacerlo, ya que ocurría con las pertenencias de los chicos. Sin embargo, la discusión fue subiendo de nivel, al punto que se aventaron ropa, pero sin llegar a los golpes.

Los gritos alertaron a sus compañeros quienes trataron de interferir y se disculparon. Pero, aseguran que gracias a esto han tenido éxito en su relación y han durado mucho tiempo juntos.

