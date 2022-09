Dua Lipa pateó peluche del Dr. Simi en el Foro Sol y decepciona a sus fans: VIDEO

En las últimas horas el nombre de Dua Lipa se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que dejó impactado a su público capitalino tras el espectacular concierto que ofreció en el Foro Sol, sin embargo, otra de las razones por las que se convirtió en el tema de conversación fue porque pateó un peluche del Dr. Simi que le habían lanzado al escenario, por lo que el momento le rompió el corazón a más de uno de sus fans y generó una gran polémica.

A lo largo del concierto de Dua Lipa, los fans mexicanos le lanzaron diversos objetos al escenario a la cantante nacida en Londres, sin embargo, debido a que casi no se permitía interrumpir sus coreografías decidió no recoger ningún objeto, no obstante, la polémica ocurrió cuando se encontraba cantando su súper éxito llamado “Be the one” pues caminaba por la pasarela anexa al escenario principal cuando le lanzaron un peluche del Dr. Simi y al encontrarlo en su camino, la cantante de 27 años simplemente decidió patearlo y siguió su show como si nada.

Durante el concierto muy pocos espectadores se dieron cuenta de lo ocurrido por lo que el asunto no pasó a mayores, sin embargo, un par de horas más tarde, se difundió el video en redes sociales y cientos de usuarios se mostraron molestos y hasta decepcionados por el actuar de la cantante, quien durante su presentación se dijo muy contenta por estar en tierras mexicanas y hasta se disculpó por no tener un español perfecto.

Cabe mencionar que, algunos de los seguidores más fieles de la cantante también salieron a defenderla y argumentaron que si pateó el Dr. Simi fue por su propia seguridad y la de sus bailarines pues pudieron haber tropezado con el peluche durante alguna de sus vistosas coreografías, no obstante, esto no convenció de todo a los internautas que se molestaron por la actitud de la cantante.

Peluches del Dr. Simi en conciertos

Desde hace algunos meses y de manera totalmente inexplicable se ha convertido en una práctica habitual que en los conciertos en México se lancen peluches del Dr. Simi a los artistas, sin embargo, esta costumbre no ha resultado del agrado de todos y ha dividido opiniones pues por un lado aseguran que es propaganda gratis para una de las cadenas farmacéuticas más grandes en México, lo cual, resulta muy ofensivo para las personas de espíritu anticapitalista, pero, por otro lado, algunos aseguran que es un tierno detalle de los fans quienes se encargan de caracterizar dichos peluches a la imagen y semejanza de sus artistas favoritos.

De momento, no hay ninguna prohibición en los conciertos para seguir lanzando peluches del Dr. Simi, no obstante, el tema ha abierto un intenso debate, el cual, parece no tendrá una resolución satisfactoria para todas las partes.

