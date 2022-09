Shakira: De Chris Martin a Juan Luis Guerra, ellos son los famosos que la apoyan tras su ruptura con Piqué

Tras varios meses de rumores, Shakira rompió el silencio sobre su separación con Gerard Piqué y relató los momentos difíciles que atraviesa en medio de un constante asedio de los paparazzis y el apoyo de algunos famosos como Juan Luis Guerra, en quienes encontró la compañía que le faltaba.

En junio pasado la cantante colombiana y el futbolista anunciaron su separación luego de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha de 9 y 7 años, respectivamente. El hermetismo con el que decidieron mantener los detalles al respecto desató un sinfín de rumores que apuntaban a una infidelidad de Piqué, algo que se habría confirmado más tarde con su nueva relación.

Shakira encuentra apoyo en Chris Martin y otros famosos. Foto: IG @shakira

En entrevista para la revista ELLE, Shakira aseguró que se ha “vulgarizado y abaratado” la relación que tenía con el jugador del Barcelona con quien ahora sostiene un pleito legal por la custodia de sus hijos. Todo en medio de los problemas de salud que ha enfrentado el padre de la cantante tras una fuerte caída que le provocó un hematoma subdural.

La intérprete de "La bicicleta" señaló que por el momento atraviesa por las "horas más oscuras" de su vida y ante esto ha encontrado consuelo en sus hijos, su familia y su música que le brinda la luz que necesita: "Solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones".

Famosos que apoyan a Shakira

La barranquillera añadió que en medio del momento tan difícil que atraviesa en su vida personal han surgido amigos que no han dudado en brindarle su apoyo, entre ellos el rapero William James Adams Jr., conocido como will.i.am, integrante de Black Eyed Peas con quien lanzó "Girl like me".

Así como el cantante Chris Martin de Coldplay quien "siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite". Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz se han sumado a la lista de celebridades que han externado su apoyo a Shakira en medio de su dolorosa separación.

“Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarrarte mientras lloras (…) Y si has hecho las cosas bien, encontrarás esa mano amiga. Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente”, indicó.

Shakira y Alejandro Sanz. Foto: IG @shakira

