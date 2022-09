Sismo del 19 de septiembre: Así reaccionaron los famosos al temblor en la CDMX

La tarde de este lunes 19 de septiembre un fuerte sismo sacudió varias entidades del país y celebridades no dudaron en compartir los momentos de angustia que vivieron, incluso, algunos mostraron el momento exacto en que las cosas se movían.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico de magnitud 7.7 ocurrió a las 13:05 horas (tiempo del centro del país) con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, pero activó las alertas en otras entidades como Colima, Puebla, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México.

Werevertumorro fue uno de los primeros influencers en mostrar el momento exacto en que lo sorprendió el temblor mientras estaba grabando, el influencia de inmediato corrió para alertar a su novia y junto a sus mascotas decidieron subir para ponerse a salvo ya que estaban en un piso alto.

Esto al igual que la youtuber Yoseline Hoffman quien mencionó que se llevó un fuerte susto y mencionó la coincidencia que hay en el día y la hora con el sismo que sucedió en 2017: “Y la historia se repite, no es una casualidad, esto no es casualidad. El universo nos está recordando algo, nos quiere recordar. El mismo día, casi la misma hora y el mismo momento, afortunadamente no pasó nada”.

YosStop habla de la coincidencia en las fechas de los sismos.

Mauricio Mancera también compartió su experiencia con el movimiento telúrico, aunque fiel a su estilo relató que una ardilla comenzó a seguirlo por la calle y en medio del temor por el sismo y al huir del animal casi es atropellado por un automóvil.

Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, compartió a través de sus historias en Instagram una serie de videos en los que comparte su reacción al simulacro y más tarde al sismo por el que decidió quedarse en el balcón de su departamento ya que estaban en un último piso.

Críticas a famosos

La coincidencia en la hora y el día en que sucedió el temblor ha dado de qué hablar, pues en 2017 tan sólo unas horas después del simulacro que se realizó también sucedió un fuerte movimiento que cobró la vida de decenas de personas en la capital del país y otras regiones.

Aunque algunos famosos bromearon con ello y señalaron que el simulacro podría ser el responsable de atraer los sismos, algo que les ganó una lluvia de críticas por parte de los internautas quienes puntualizaron en la importancia de la prevención y que tomar con seriedad las indicaciones salvaría vidas.

“Difiero, por este tipo de comentarios las personas dejan de ser responsables y amables en situaciones trágicas, a mi madre le da pánico porque se quedó encerrada en el 85 y gracias a simulacros esta tranquila. Eres persona pública y debes ser consciente con tus comentarios”, fue uno de los comentarios a José Ron.

