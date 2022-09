Kimberly Loaiza paraliza la red con un ajustado body rojo

Kimberly Loaiza fue elegida por su amiga y colega Lele Pons como dama de honor para su futura boda. Recodamos que el pasado 31 de julio el cantante puertorriqueño Guaynaa sorprendió a su media naranja y al resto del publicó al subirse al escenario y pedirle la mano a su pareja.

En un entretenido video, y fiel a su estilo, Lele informó que sus amigas más cercanas serán las damas de honor. En la mencionada lista se encuentran, además de Kimberly las siguientes famosas: Hannah Stocking, Anitta, Paris Hilton, Isabella Grutman, Isadora Figueroa, Nicole García y Adriana Vivas.

En las últimas horas, Kimberly Loaiza volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La celebridad de Internet compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La personalidad de los medios posó de frente ante la cámara arriba de un lujoso carro en la ciudad de Miami. La oriunda de Mexicali lució un ajustado body aterciopelado con mangas de color rojo que complementó con un choker negro, vincha con orejas a tono, medias ligeras y un make up glam.

Kimberly Loaiza posando. Fuente: Instagram Kimberly Loaiza

“¿Buenas noches o buenos días?” fue el simple y corto texto que escogió Loaiza como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la esposa de Juan de Dios Pantoja cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera del millón quinientos dos mil corazones en tan solo horas. “Que hermosa bebe, belleza de maz”, “TAN HEMOSHA LA PRINCHECHA!!! Te amamos mi KIM!!! sigue triunfando bb!!! Nos haces muy orgullosas a tus linduras… te amo me aceptas en tus mensajes normales y no de solicitud porfis” y “Dios es que no puedo que fotossss ” fueron algunos de los mensajes que recibió la morocha.