VIDEO | Joan Sebastian y Maribel Guardia presentaron a su hijo Julián en TV hace 25 años y ¡Ella era hermosa!

Era el año 1997 y Joan Sebastian estaba en el pináculo de su carrera profesional. Con Maribel Guardia a su lado, como pareja y madre de su pequeño hijo Julián, de apenas un par de años, es que la familia estaba más unida que nunca y esto se notaba en todo momento.

Fue en ese entonces que Joan, Maribel y el pequeño Julián en brazos se presentaron en el programa de Cristina Saralegui, en aquel entonces una de las emisiones dirigida a latinos más vistas de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Fue ahí donde presentaron a Julián y éste, con mucha simpatía, se ganó al público con sus sonrisas, besos y divertidas acciones de bebé.

También fue la ocasión para que Joan se desbordara en halagos y reflexiones sobre la familia y, en el caso de Maribel, para que mostrara que desde entonces, y hasta la fecha, ha sido y es una mujer hermosa y reina con su sola presencia en un escenario.

Cuestionado por Cristina sobre cómo era ser padre de nuevo, a pesar de ya tener hijos grandes, Joan Sebastian en ese entonces explicó que nunca renegó de sus primeros hijos y admitió que los amaba, aunque no tenía todo el tiempo para estar con ellos, cuidarlos o participar de su vida, esto debido a que en ese momento él comenzaba su carrera y a crecer, a tener éxito, por lo cual no pudo disfrutar a sus primeros pequeños.

"El primer éxito fuerte me llegó a los 25 o 26 años y se me vino el dinero, la fama, las admiradoras más de lleno, aunque no lo crean. Y tuve problemas", indicó en ese momento el cantautor.