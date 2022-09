"Fue muy vergonzoso": Mariazel habla por primera vez del "accidente" de su pantalón en MCDR

En los últimos años, el nombre de Mariazel ha acaparado la atención de los medios de la farándula gracias al trabajo que ha realizado como integrante de "La Familia Disfuncional" en "Me Caigo de Risa" y como experta en deportes en el programa "Más Deporte".

Sin embargo, hace unos meses, la famosa de de 41 años robó reflectores después de protagonizar uno de los momentos más bochornosos en la televisión de los últimos años, por lo que después de varios meses rompió el silencio al expresar lo que realmente sintió en ese momento.

Hace unos meses, durante el estreno de una nueva temporada de "Me Caigo de Risa", Mariazel se convirtió en tendencia en redes sociales después de que en una de las dinámicas sufriera un accidente con su pantalón, el cual se le rompió dejando al descubierto parte de sus glúteos.

Fue en la sección "Paso a pasito" en donde la guapa conductora intentó realizar un paso de baile al ritmo del reguetón, pero su pantalón la traicionó al romperse en dos y evidenciar la ropa interior que traía debajo. El momento comenzó a circular en los distintos espacios de la farándula a los pocos minutos.

Durante esta semana, Mariazel estuvo como invitada estrella en el programa "Netas Divinas" en donde expresó su sentir después de protagonizar uno de los momentos más penosos en toda la historia de "Me Caigo de Risa", uno de los programas más exitosos en Televisa.

En el programa, la también exparticipante de "Inseparables" y "Reto 4 Elementos" confesó que ha sido uno de los momentos más penosos en su carrera, pues todos sus compañeros estuvieron como testigos y nadie se lo esperaba. Además de que desconocía la magnitud del accidente.

"En ese momento fue muy vergonzoso, frente a mis compañeros, nadie se lo esperaba. Yo no me veía bien no sabía si estaba grande o pequeño (la ruptura de su pantalón)", contó la conductora.