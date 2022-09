VIDEO | Lyn May: la vedette revela su mayor secreto para conservar su figura; “el público se merece respeto”

A pesar de tener 69 años de edad, la vedette Lyn May es una de las mujeres más conservadas y con una extraordinaria figura que no le pide nada a las veinteañeras. Desde que debutó en el Cine de Ficheras, cuyo periodo dorado fue de 1976 a 1982, llamó la atención por su físico, mismo que se niega a perder a través de diversos procedimientos que acaba de revelar a medios de comunicación.

Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la también cantante, por fin reveló la fórmula secreta para conservar un cuerpo sano y estético a pesar de los años. Durante una entrevista con Imagen, indicó que el ejercicio es fundamental para preservarse. En este caso su motivación es el público.

"Mira, yo trato de hacer ejercicio todos los días. Estar bien para el público para que cada vez que me vean, me vean bien y no digan 'ay mira la panza se le sale, la lonja'. Siempre me van a ver bien porque el público se merece respeto y siempre Lyn May piensa en el público"

Lyn May, actriz y cantante