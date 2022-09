Netflix: Estas son las tres películas mexicanas con más premios y nominaciones en la plataforma

Se llegó la fecha en la que uno de los eventos históricos más importantes de México se celebra, pues este 15 de septiembre se conmemora el inicio de la lucha por la independencia del país y bajo este ambiente de júbilo y celebración, a continuación te hacemos la recomendación de tres películas mexicanas en Netflix que son algunas de las más premiadas y nominadas.

Estos títulos resultan una excelente opción para ver hoy o el fin de semana, pues se trata de filmes que han destacado dentro del quehacer cinematográfico creado en tierra azteca y que debido a su trascendencia han tenido eco en la industria a nivel internacional.

“Amores perros”

Esta cinta fue lanzada en cines en el año 2000 y formó parte del debut del famoso cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, la cual fue escrita junto a Guillermo Arriaga; la producción está basada en varias subnarraciones que comparten el mismo incidente.

“Amores perros” se divide en tres historias, en donde los personajes principales no se conocen, sin embargo, las etapas más importantes de sus vidas mantienen una fuerte conexión entre sí, por lo que todos los casos coinciden a partir de un accidente automovilístico.

La cinta que fue estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en mayo del año 2000 fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, y a pesar de que no se llevó esta estatuilla, es ganadora de once premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

Dicha producción cinematográfica protagonizada por Gael García es considerada uno de los clásicos del cine mundial por la prestigiada marca estadounidense The Criterion Collection, pero este no es el único motivo, pues "Amores perros" fue acreedora al Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.

“El Infierno”

Esta película dirigida por Luis Estrada fue estrenada en 2010, es una sátira con gran carga humor negro sobre el mundo de la droga, la crisis económica, la corrupción y la violencia que se vive en México. Debido a la intensidad de su trama y al crudo modo en el que se muestra la delincuencia y corrupción, el filme se ha consolidado como una de las creaciones más exitosas en nuestro país, pues luego de su estreno consiguió nueve premios Ariel.

Esta película es protagonizada por Damián Alcazar, quien interpreta a Benny, un mexicano que se involucra en el negocio del narcotráfico después de que él es deportado de los Estados Unidos, sin embargo, al poco tiempo descubre que la vida criminal no es tan lucrativa como él lo esperaba.

La trama se desarrolla durante las fiestas del Bicentenario de la Independencia, por lo que existe un escenario desolador propiciado por la violencia y la crisis económica, sin embargo el buen Benny se convierte en un redactor de narcomensajes, asistente de tortura y un experto en disolución y descuartizamiento de cuerpos.

“Güeros”

“Güeros”, la cual fue dirigida por el mexicano Alonso Ruizpalacios, tratándose de una producción roadmovie que fue realizada en blanco y negro en formato 4:3, y ambientada durante una huelga que hace referencia a la de la UNAM en 1999-2000.

“Güeros”, sigue la historia de dos compañeros de licenciatura, Sombra y Santos, quienes a causa de la huelga, se la pasan en su departamento ubicado en Copilco sin hacer nada, sin dinero, poca comida, con alcohol y tabaco.

Sin embargo, todo cambia cuando la madre de Sombra manda a su hermano Tomás a vivir a la Ciudad de México, quien es proveniente de su ciudad natal Veracruz, por lo que se enteran al poco tiempo que el ídolo musical de su padre se encuentra internado en un hospital, por lo que deciden emprender un viaje para encontrarlo, ya que había marcado su infancia de manera importante.

Cabe señalar que dicha producción cinematográfica logró destacar dentro del gremio, siendo nominada a Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Dirección en los Premios Ariel, y siendo entonces ganadora de un Oso Dorado a la Mejor Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección Panorama.

