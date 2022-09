Celia Lora y Dorismar elevan la temperatura en redes con atrevida lencería: FOTO

En las últimas horas, los nombres de Celia Lora y Dorismar han encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas de redes sociales debido a que robaron más de un suspiro con una atrevida fotografía en la que derrocharon belleza y sensualidad pues resulta que ambas personalidades presumieron sus curvas con atrevida lencería con la que no dejaron mucho a la imaginación, por lo que como era de esperarse su candente postal las hizo merecedoras de decenas de halagos que las reafirmaron como dos de las mujeres más hermosas de toda la farándula en México.

Fue a través de sus respectivos perfiles de Instagram donde ambas celebridades publicaron la fotografía en cuestión de forma simultánea con el objetivo de dar una probadita de la atrevida colaboración que hicieron y de esta manera incentivar a sus seguidores a que se suscriban a sus respectivas plataformas de contenido exclusivo donde estará disponible todo el material que realizaron juntas.

Celia Lora y Dorismar derrocharon sensualidad en Instagram. Foto: IG: celi_lora

En el pequeño adelanto que ofrecieron, Celia Lora y Dorismar posaron teniendo como fondo una pared que estaba tapizada con papel periódico y en el caso de la playmate argentina, posó casi completamente de espaldas utilizando lencería en color negro con algunos vivos en rosa y derrochó sensualidad al dejar los tirantes de su bra sobre sus hombros, por lo que daba la impresión que estaba a punto de despojarse de dicha prenda.

Por su parte, Celia Lora fue quien más acaparó la atención pues, aunque también apareció con un conjunto de lencería en color negro, lo que llamó más la atención fue que su bra estaba compuesto solo por tiras, por lo que dejó al descubierto gran parte de sus encantos, no obstante, fue muy cuidadosa para no mostrar de más y no ser censurada por la aplicación de la camarita.

Como se mencionó antes, la atrevida fotografía de Celia Lora y Dorismar no pasó desapercibida y además de convertirse en tendencia, ambas celebridades lograron acumular cerca de 150 mil likes en muy pocas horas, además, ambas estrellas de la televisión se llevaron decenas de halagos tras haber derrochado sensualidad.

Las dos bellas playmates han colaborado en diferentes ocasiones para deleitar la pupila de sus seguidores. Foto: IG:

dorismartv

“Diosas”, “Bellísimas mujeres”, “Súper sensuales las dos”, “Simplemente divinas”, “Chulada de mujeres” y “Cada día más hermosas” son algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la fotografía de las dos bellas playmates.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Celia Lora y Dorismar causan un gran revuelo en las redes sociales con sus ardientes colaboraciones pues debido a su íntima amistad en diferentes ocasiones han deleitado la pupila de sus seguidores con fotografías más que explícitas que las han reafirmado como auténticas sex symbol.

