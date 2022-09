Karely Ruiz ya tiene competencia, Sugey Ábrego debuta en OlyFans con atrevida FOTO en topless

Sugey Ábrego acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya abrió su perfil en OnlyFans, la plataforma de contenido exclusivo en la que figuran personalidades como Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García y para incentivar a sus admiradores a que se suscriban dio un pequeño adelantó de lo que estará publicando y robó más de un suspiro con una fotografía en la que posó en topless, por lo que “la ex chica del clima” se llevó decenas de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz y conductora nacida en Veracruz hizo el anunció de su llegada a OnlyFans, no obstante, dejó muy en claro que la plataforma a la que le dará prioridad es a “sugeyabregovip.com” pues es ahí donde desde hace meses complace a admiradores con la venta de contenido erótico y hasta con la venta de algunas de sus prendas, además, aseguró que espera internacionalizarse con la incursión a esta plataforma que tiene presencia a nivel mundial.

Sugey Ábrego recibió decenas de halagos por su candente postal. Foto: sugeyabregotv

“Tanto lo pidieron que se les concedió. ¡Lluvia de besos! #LaReinaDelVIP Nos internacionalizamos, pero recuerden que el material inédito siempre será VIP” fue el texto que escribió Sugey Ábrego para acompañar una imagen en la que informó que ya se puede ver su contenido único en OnlyFans, además, en dicha postal también dio una probadita del material que estará subiendo y apareció posando completamente al natural desde un sillón de piel, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar de más y se cubrió con su propio brazo para no enseñar la zona del busto, mientras que en la parte baja tenía una cobija que también la ayudó a cubrirse.

Cabe mencionar que hace unos días, “la ex chica del clima” aseguró que en OnlyFans sí se atrevería a enseñar “más piel”, sin embargo, se mantiene firme en no ofrecer contenido explícito pues considera que su imagen está basada en el erotismo por lo que si ofreciera contenido explícito se perdería la magia que la mantiene como una auténtica fantasía para todos sus admiradores.

Sugey Ábrego es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula. Foto: IG: sugeyabregotv

La suscripción al perfil de OnlyFans de Sugey Ábrego tiene un costo mensual de 14.99 dólares, es decir alrededor de 300 pesos, no obstante, también está disponible una suscripción semestral por 67.46 dólares (mil 350 pesos aproximadamente) o una suscripción anual por 107.93 dólares (2 mil 266 pesos aproximadamente).

La incursión de Sugey Ábrego a OnlyFans ha generado una gran expectativa pues se cree que tiene la capacidad para colarse en la lista de las modelos mexicanas más lucrativas de esta plataforma, la cual, es encabezada por Celia Lora (14 millones de pesos anuales) Yanet García (12 millones) y Karely Ruiz (10 millones), no obstante, será hasta en un par de meses cuando se puedan evaluar los números de la actriz veracruzana en la mencionada plataforma de contenido exclusivo.

