Karely Ruiz: 5 bikinis estilo Barbie con los que la estrella de OnlyFans presume su figura

Karely Ruiz es una de las modelos más populares en redes sociales donde ha desatado una ola de halagos por sus fotografías en bikini, además ha logrado colocarse como un referente de moda y por extravagantes atuendos como aquellos con los que se suma al estilo Barbie.

La influencer, de 21 años, deleita la pupila de sus más de 7 millones de seguidores en Instagram con reveladores atuendos que pueden ir de cosplay con populares personajes de caricaturas a romántica lencería y diminutos bikinis con los que disfruta de uno de sus destinos favoritos: la playa.

Karely Ruiz en bikini rosa. Foto: IG @karelyruiz

La originaria de Monterrey, Nuevo León, también ha dado de qué hablar por su labor altruista al ayudar a algunos de sus seguidores como a un joven en Torreón al que le regaló quimioterapia. Además, donó 500 botellas con agua potable al municipio de García ante la escasez de agua.

Aunque estas acciones para sus fans no la han salvado de ser blanco de body shaming en redes sociales, algo sobre lo que ha decidido alzar la voz asegurando que dejará de lado los comentarios negativos sobre su físico y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores: "No dejaré que los comentarios sobre mi cuerpo me afecten".

Traje de baño de Karely Ruiz con escote en el abdomen. Foto: IG @karelyruiz

Bikinis estilo Barbie

Karely Ruiz ha estado en el ojo del huracán por sus colaboraciones con otras estrellas de internet como Celia Lora, quien también se encuentra entre las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans junto a Yanet García y Ninel Conde por las fotografías con contenido para adultos.

En entrevista con el youtuber Alejandro Villanueva, la modelo fue cuestionada sobre las colaboraciones y reveló que algunas influencers a las que apoyó cuando comenzaban su carrera le dieron la espalda una vez que perdió sus redes sociales debido a la censura.

Bikini rosa de Karely Ruiz con detalles de cereza. Foto: IG @karelyruiz

“Colaboré con Celia Lora. Ella tiene 10 millones de seguidores, obviamente ocupo buscar a alguien de mi nivel, que las dos nos apoyemos, que ella tenga muchos seguidores y yo también. He visto a algunas chavas, pero yo puedo sola, aunque no pierdo nada colaborando”, dijo.

El éxito de Ruíz en redes sociales se debe a que se mantiene en tendencia y el Barbiecore es uno de ellos. Este estilo está inspirado en la famosa muñeca por el que lleva su nombre y los looks se distinguen por ser completamente en tonos rosa con detalles brillantes.

Bikini rosa mexicano de Karely Ruiz. Foto: IG @karelyruiz

Bikini con detalles lilas y rosas estilo Barbie. Foto: IG @karelyruiz

