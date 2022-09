VIDEO | César Bono explota contra Gustavo Adolfo Infante tras cuestionar a sus hijos; "es un asqueroso mal agradecido"

Sin "pelos en la lengua" César Bono estalló en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante después de que éste mencionó que sus hijos vivían a expensas de él. Esto ocurrió cuando el actor cayó en hospital el pasado 4 de marzo y días después, cuando pudo articular palabra, mencionó que tenía que volver a trabajar debido a que sus retoños dependían económicamente de él.

Tras insultarlo en diversas ocasiones, el comediante aseguró que él trabaja para dejarles un patrimonio a sus hijos Leonardo y César, además de ayudarlos desde que nacieron, esto porque es una manera de pensar que tiene. Sin embargo, mencionó que si el titular de De Primera Mano usa su dinero para él y no para los suyos es su problema.

"Lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante, yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana, yo les compré un patrimonio a cada uno, a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y así ha pensado mi padre... Mis hijos no son unos mantenidos, yo vivo con uno y bromeamos que somos roomies. "

César Bono, actor