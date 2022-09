VIDEO | Christian Nodal no pudo dejar este vicio a pesar de habérselo prometido

Christian Nodal es un joven de 23 años, originario de Caborca, Sonora, hay quien considera que está lleno de talento vocal, expertos en la industria aseguran que su timbre es único y que además sus composiciones llegan al corazón de millones de personas, es por lo que muchos lo consideran un ídolo y una inspiración.

Al ser el ejemplo de niños, adolescentes y adultos, a principios de 2022 Christian Nodal decidió abrir su corazón con la gente que sigue su trabajo y manifestó que, aunque le era muy difícil estaba intentando dejar su adicción al cigarro, incluso subió a su cuenta oficial en Twitter varias publicaciones en las que mencionaba que ya había empezado su momento de abstinencia.

“Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno. PERO SI YO PUEDO TÚ PUEDES!”, escribió el 14 de mayo en Twitter.

El escrito de Nodal en Twitter. Captura de pantalla

Después agregó que sabía que muchas de las personas que acuden a verlo y que han estado con él a lo largo de su carrera no tienen ese hábito. “Se que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, agregó

Aunque declaró que tenía algunos días sin fumar, el cantante de temas como “De los besos que te di”, “Vivo en el seis” y “Amor tóxico” no ha dejado hacerlo, en constantes ocasiones sube a su cuenta de Instagram momentos de su vida y en algunos se le ve con algún cigarrillo.

Además, en las presentaciones que realiza como parte de su gira “Forajidos Tour” también se le ve disfrutando de algunos cigarrillos mientras complace a su público, tal y como fue grabado en un video durante este mes de septiembre, cabe destacar que para algunos de los seguidores esto resulta normal, pero hay quienes mencionan que es una adicción que puede dañar su manera de cantar y tener repercusiones fuertes en su salud.

