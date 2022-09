Sugey Ábrego derrite la red con atrevido escote que no deja nada a la imaginación: VIDEO

Sugey Ábrego robó decenas de suspiros en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de videos en las que demostró lo bella y sensual que lució durante un paseo en su natal Tuxpan, Veracruz donde presumió sus encantos con un atrevido escote con el que no dejó nada a la imaginación, el cual, le permitió a la “ex chica del clima” demostrar por qué sigue siendo considerada como uno de los máximos sex symbol de la industria del espectáculo en México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Sugey Ábrego dejó ver que luego de un intenso fin de semana lleno de trabajo con la puesta en escena “Amor de tres” decidió darse un merecido descanso y para ello viajó hasta su natal Tuxpan, Veracruz, no obstante, antes de comenzar a disfrutar de su familia, la actriz de telenovelas ofreció algunas entrevistas con medios locales y una vez que concluyó, la actriz publicó un video en el que mostró lo bella que lucía mientras se paseaba por las calles de la ciudad que la vio nacer.

“Bueno, miren, saliendo de entrevista de aquí de la radio que siempre me tratan muy bien, mi querido amigo Bernardo Velasco y pues obvio, me voy a tomar un Timbakey aquí en el parque, ¡31 grados pa’ su mecha!, ya me hacía falta solecito”, fueron las palabras que dijo Sugey Ábrego mientras caminaba por un parque utilizando gafas de sol y una blusa a rayas blancas y negras, la cual, tenía un pronunciado escote con el que deleitó la pupila de sus miles de seguidores de Instagram.

Pese a que “la ex chica del clima” publicó su video a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle decenas de halagos gracias a su extraordinaria belleza.

“Eres una diosa”, “La más linda de todas”, “Estás divina”, “Cada día más guapa” y “La sensualidad hecha mujer” fueron algunos de los halagos que se llevó Sugey Ábrego, quien volvió a reafirmar su calidad de sex symbol hace unos meses con la apertura de su página de contenido exclusivo, donde derrocha sensualidad sin ningún tipo de restricción.

Sugey Ábrego atraviesa por un gran momento en su carrera artística. Foto: IG: sugeyabregotv

Sugey Ábrego ya prepara incursión en OnlyFans

Como se mencionó antes, Sugey Ábrego ya tiene su propia plataforma de contenido exclusivo, sin embargo, hace apenas unos días ofreció una entrevista en la que aseguró que, junto a su equipo, ya está planeando su incursión a OnlyFans y adelantó que si bien todavía no hay una fecha para que esto ocurra, en esta plataforma sí se atreverá a enseñar “más piel” por lo que sus palabras emocionaron a muchos de sus seguidores quienes se mostraron dispuestos a pagar lo que sea necesario por ver sus fotos y videos más ardientes.

Asimismo, el anunció de Sugey Ábrego generó una gran expectativa pues su presencia en dicha plataforma podría traer serias modificaciones a la lista de las modelos mexicanas más lucrativas en OnlyFans donde figuran personalidades como Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz, quienes generan ganancias millonarias por su atrevido contenido.

