El presunto asesino de Yrma Lydya rompe el silencio desde la cárcel

A casi tres meses de su detención, el abogado de 79 años identificado como Jesús “N”, quien es el principal sospechoso de haber cometido el feminicidio de la cantante Yrma Lydya en el restaurante Suntory de la colonia del Valle, rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones desde el interior del reclusorio Norte en la Ciudad de México, donde se encuentra internado desde el pasado 23 de junio.

Esta entrevista que con el abogado Jesús “N” fue concedida al periodista Mario A. Salgado Becil, quien es director de “Lo de hoy de Morelos” y en dicha charla, el presunto responsable del feminicidio de Yrma Lydya aseguró que si aceptó hablar fue para tratar de exponer que la cantante no solo fue víctima en todo este caso, sino que también fue responsable de supuestamente haber cometido diferentes acciones turbias y la acusó de agresiones, engaños, robos y extorsiones.

La cantante falleció a causa de por lo menos tres impactos de bala en la zona del tórax. Foto: Especial

Para empezar la plática, Jesús “N” calificó estos primeros meses en la cárcel como “días confusos y oscuros”, por lo que señaló que prefiere olvidarse de la existencia del “mundo exterior” y al ser cuestionado sobre su ex esposa, lo primero que dice es que no tiene certeza de quién era pues aseguró que fue engañado durante muchos años y refirió que “Yrma Lydya” no era un nombre real”.

“No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Nos sé quién es ella y si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era. Yo me case con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa”, señaló el abogado.

En otro momento de la entrevista, Jesús “N” confirmó que apoyó económicamente a la hoy occisa para que participara en el show llamado “GranDiosas” pues quería ayudarla a cumplir su sueño de convertirse en una súper estrella, además, hizo referencia a Carlos Quiñones, ex pareja de Yrma Lydya, y aseguró que ambos fueron “víctimas del amor y de la soledad”.

Jesús "N" aseguró que Yrma Lydya no solo fue víctima en todo este caso. Foto: Especial

Al ser cuestionado de forma directa sobre el motivo por el que Yrma Lydya fue asesinada, el abogado no quiso hablar para no interferir en la investigación y en su defensa, no obstante, aprovechó para aclarar que él fue quien pidió el divorcio pues ya no estaba a gusto con la cantante a quien acusó de diferentes ilícitos y de haberlo convencido para que se volvieran a casar y de esta manera seguir sacando provecho económico de su relación.

“Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa (…) Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo. Tenía acceso a mi computadora, acceso a algunas de mis cuentas, confiaba en ella”, declaró Jesús “N”.

Jesús "N" se encuentra internado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Foto: Especial

Para finalizar la entrevista, Jesús “N” aseguró que la única intención de ofrecer estas declaraciones es que pueda descubrir quién era realmente Yrma Lydya, así como la madre, abuela y el padre de la cantante, de quien también duda sobre sus verdaderas identidades.

“Mi intención es que la gente me ayude a descubrir quién era la persona con la que estuve casado (…) No sé si María Félix Jiménez Pineda era su madre, no sé si Yrma Domínguez Jiménez era su abuela, si el señor Ramón David Gamboa Gutiérrez, que aparecía como su padre, lo era, si la reconoció como hija. Él no era su padre e Yrma Lydya decía odiarlo, nunca tuve oportunidad de conocerlo”, finalizó el abogado de 79 años, quien ya fue vinculado a proceso junto a su escolta Benjamín “N” a quien calificó como “un buen hombre que estuvo en el lugar equivocado”.

