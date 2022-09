Asesinan al rapero Pnb Rock en un restaurante de Los Ángeles; esto es lo que se sabe

Este lunes 12 de septiembre se reportó la muerte del rapero Rakim Hasheem Allen, mejor conocido dentro del gremio musical como Pnb Rock quien se encontraba en comiendo al lado de su novia en el restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles de Los Ángeles; el famoso intérprete de "Selfish" recibió un disparo dentro del establecimiento.

El capitán de la policía de Los Ángeles, Kelly Muniz, dijo que se produjo un tiroteo a las 13 horas en el famoso restaurante de Main Street y Manchester Avenue; el rapero había publicado una foto con la ubicación etiquetada en una publicación en su cuenta oficial de Instagram que luego se eliminó.

“Le disparó a la víctima y salió corriendo por la puerta lateral hacia un automóvil que se escapaba y luego huyó del estacionamiento”, declaró.

Quién fue Pnb Rock

Rakim Hasheem Allen mejor conocido como Pnp Rock nació en Philadelphia, Pensilvania el 9 de diciembre de 1991; se desempeñó como rapero, cantante y compositor que destacó con éxitos como "Middle Child", "Cross me", "Horses" y "No piensa" y que cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de tener más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde solía publicar historias de su música y la convivencia con su novia.

La infancia del famoso rapero estadounidense fue complicada desde que su padre fue asesinado cuando él tenía 3 años de edad y tuvo que ser criado por su madre; durante su adolescencia fue enviado a un centro de menores por cometer robos y peleas en la escuela, y cuando cumplió 19 años fue condenado a 33 meses de prisión por posesión de drogas y otros crímenes.

Pnp Rock declaró en diversas ocasiones que para comenzar su carrera dentro del gremio musical, se inspiró cuando escuchó "Take Care", el álbum de Drake que definió la década; además, que también creció escuchado al rapero 2Pac y al grupo de R&B, Jodeci.

Durante su carrera colaboró con figuras como Ed Sheeran y Chance the Rapper en "Cross Me". Además, marcó uno de los momentos más importantes para su música tras colaborar con el rapero Atlanta YFN Lucci en 2016 para interpretar "Everyday we lit", la cual alcanzó el puesto 33 en el Billboard Hot 100.