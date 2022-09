Shakira lo vuelve a hacer y lanza esta señal a Piqué en la nueva versión del VIDEO de “Te felicito”

Shakira se ha convertido en una de las colombianas más importantes en la historia, la estrella es conocida por la música que comparte desde 1990, pero ahora su vida privada también se ha visto envuelta en algunas especulaciones y comentarios.

Desde que surgió el rumor del rompimiento de su relación con el futbolista Gerard Piqué, hasta que confirmaron la noticia, los ojos del público han estado al pendiente para presenciar su fallida historia de amor.

Uno de los detalles más criticados y que presuntamente gira en torno a su ruptura es la canción “Te felicito”, el sencillo más reciente de Shakira en el que comparte créditos con Raw Alejandro. Diversos usuarios aseguran que en la letra del tema hay señales con algunas referencias para el deportista, tal y como la que hace Gerard Piqué cuando quiere celebrar gol o algún triunfo de su equipo de fútbol.

Cabe destacar que recientemente se dio a conocer una nueva versión del video oficial y en el minuto uno con 50 segundos, Shakira toma sus dedos y lleva a cabo la señal, ahora es cuando los fanáticos de la interprete y los curiosos que están al pendiente de lo que pasa con los famosos pueden asegurar más que sí se trata de un proyecto dedicado a su ex pareja y que era el que daba indicios de que se venía la gran polémica, pues hay que recordar que el sencillo fue presentado desde hace cuatro meses, antes de que declararan formalmente que ya no estaban juntos.

“Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show”, dice la canción.