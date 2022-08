De Veracruz para el mundo: Haniel Usla, la productora que se abre paso en los escenarios

Desde que era una niña, a Haniel Usla le gustaba estar frente al público. Le gustaba recitar poemas en clase y para ganar algún punto extra convencía a los maestros para hacer un show.

Luego, en la secundaría, un profesor les pedía cortos y fue ahí donde se dio cuenta que tenía que dedicarse al mundo del espectáculo. Por ello, en 2012 dejó su natal Veracruz para llegar a la Ciudad de México, en donde comenzó su camino en programas de comedia o sketchs.

Ha participado en los largometrajes "Hail Mary", “Scorpion Girl” o “Vivir”, además de que ha estado en series de televisión como “La Guzmán” o “El Galán”. Asimismo, ha colaborado con plataformas como Netflix, Prime Video o Star Plus.

En 2012 dejó su natal Veracruz para llegar a la Ciudad de México, en donde comenzó su camino en programas de comedia o sketchs (Foto: Especial)

Ahora, tras un largo camino, la veracruzana ha trabajado de actriz, conductora, bailarina y, en los últimos años, se ha enfocado en la producción. “Ha sido un camino, la verdad, padre. Muy largo y divertido”, expresó en entrevista con El Heraldo de México.

“Como productora he tenido la oportunidad de coordinar la producción de Memo del Bosque en tele durante dos años. Tuve muchos artistas todos los días y eso fue algo increíble; conoces gente maravillosa. También he tenido la oportunidad de trabajar como productora de cortos y en la dirección con actores muy padres como Mario Zaragoza”, completó.

Entre sus nuevos proyectos está su programa “Lo que callamos los actores'', que saldrá en YouTube en septiembre, y mostrará de cerca a las personas que trabajan en el escenario desde la comodidad de su hogar.

“En vez de escudriñar su casa como uno de esos programas de moda de entrevistas, lo que hago es trabajar con ellos alguna escena, algún casting, y conocer su proceso creativo, cómo abordan los personajes, cómo vive en su hábitat natural”, mencionó.

Adelantó que algunos de los invitados a su programa serán Adrián Ladrón, Florencia Ríos, Laura de la Isla, Felipe Tovar o Baltimore Beltrán.

¿Qué te gusta más: la actuación o la producción?

- Yo creo que las dos; no hay manera de que haga una sin la otra. Siempre he hecho las dos. No sé cómo lo he hecho, pero siempre he podido combinarlo y aprendo de ambas. Creo que es algo complementario, así lo entiendo.

La veracruzana ha trabajado de actriz, conductora, bailarina y, en los últimos años, se ha enfocado en la producción (Foto: Especial)

¿Con qué actor o actriz te gustaría trabajar?

- No me ha tocado todavía directamente con Joaquín Cosío o con Mariana Treviño. También siempre quise trabajar con Humberto Zurita y ya me tocó eso, y fue una sorpresa porque es un gran ser humano y muy humilde, muy generoso a la hora de trabajar. Paulina Gaytán también es una chava muy talentosa que ahorita la está rompiendo y también quiero trabajar con ella. Vamos a seguir conociendo a los compañeros y colaborando en este medio que me encanta.

¿Qué viene para el futuro, qué te falta?

- Vamos a estrenar dos series y una peli. Una serie se llama "Cuyotun", que se estrenará en Netflix, y la otra es una pequeña colaboración en "El Rey", de Vicente Fernández. La película se llama "Ave María", que es una especie de apocalipsis en el nacimiento del niño Jesús; está padre, muy loca.

Sigue leyendo:

"El Yaki": Todos los problemas que tiene por aún pertenecer legalmente a la Banda El Recodo | VIDEO

Jorge Medina y Josi Cuen, ex vocalistas de La Arrolladora Banda El limón se reúnen para un dueto

Pablo Montero pide disculpas a reportera que lo incomodó; se "descontroló" porque estaba con su hijo