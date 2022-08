"El Yaki": Todos los problemas que tiene por aún pertenecer legalmente a la Banda El Recodo | VIDEO

Luis Alfonso Partida confesó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que a pesar de que hace varios años salió de Banda El Recodo aún tiene firmado un contrato que le imposibilita desarrollar libremente su carrera como solista.

Conocido popularmente como “El Yaki”, el cantante habló de varios pasajes de su vida, entre ellos destacó su participación como uno de los vocalistas de Banda El Recodo, dijo que está muy agradecido por todo lo que le brindó la agrupación y reconoció que fue un impulso muy grande para que su voz ahora sea popular.

Lo que causó gran impresión de la audiencia es que sigue teniendo vínculos con los empresarios, destacó que esto ha desarrollado que su proyecto individual no haya sido cobijado por otras disqueras, ya que al estar atado a un contrato no puede trabajar para nadie más.

“Tuve que ser un artista independencia, porque yo tuve, tengo todavía un contrato con la Banda El Recodo, yo todavía sigo un contrato con la Banda El Recodo que está ahí y que está ahorita en temas de platicas entre ellos y yo”, declaró.

¿Cómo ha solucionado sus problemas?

Aseguró que al querer seguir en la escena musical, una de las soluciones fue crear su propia organización e invertir en una empresa, pero esto con base en mucho esfuerzo y por sus propios méritos.

Destacó que le gustaría deshacer toda relación jurídica con la “madre de todas las bandas”. “No quiero tener obviamente compromisos con nadie, pero el hecho de tener un contrato me daba a mi el punto de tener que buscar otras opciones, no me daba a mí la oportunidad de ser un agente libre y que viniera Sony, Warner, Universal o alguna compañía que pudiera agarrar mi proyecto”, aseguró.

Cabe recordar que El Yaki también habló de la supuesta ocasión en que fue el tercero en discordia entre su amigo Eduin Caz y la esposa del cantante Daisy Anahy, aseguró que todo fue un chisme que inventaron y que tiene un profundo respeto para ambos.