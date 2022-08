Chaflán: El actor de la Época de Oro que llegó a ganar más que Jorge Negrete

Jorge Negrete fue uno de los actores más reconocidos de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues debido a su popularidad participó en más de 40 de películas. A pesar de que contaba con muchos éxitos en la pantalla grande, hubo algunos actores que ganaron más que él, uno de ellos fue Carlos López, mejor conocido como "Chaflán", quien llegó a cobrar más por su participación en cintas.

Nacido en la ciudad de Durango en 1887, el actor comenzó su carrera en las carpas al norte del país, después viajó a la Ciudad de México, en donde trabajó en la compañía teatral de Roberto Soto. Durante esta etapa, el actor buscó una oportunidad en el cine, por lo que en 1929, Carlos López debutó en la pantalla grande con la película "El águila y el nopal" en donde compartió créditos con Joaquín Pardavé.

Desde entonces comenzó a trabajar en la pantalla grande en películas como "Mujeres sin alma", "Corazón bandolero", "La familia Dresse", "Malditas sean las mujeres", "El baúl macabro" y "Cielito lindo". Gracias a sus personajes cómicos en algunas cintas, "Chaflán" se convirtió en el primer humorista de la cinematografía, incluso antes de Mario Moreno "Cantinflas", Joaquín Pardavé o Germán Valdés "Tin Tan".

Chaflán ganó más que Jorge Negrete

Ya con una larga trayectoria que empezó desde el cine mudo, en 1941 fue convocado para trabajar en la película "¡Ay Jalisco, no te rajes!", la cual tenía como protagonista a Jorge Negrete, una joven promesa de la cinematografía nacional en ese entonces. El llamado "Charro Cantor" hizo el papel de Salvador Pérez Gómez, mientras que López encarnó a un personaje que llevó su apodo de "Chaflán".

Chaflán cobró más que Jorge Negrete en "¡Ay Jalisco, no te rajes!" Foto: Especial

A pesar de que el intérprete de "Juan Charrasqueado" era el estelar y que esta cinta catapultó su fama a nivel internacional, Carlos López cobró mucho más que el actor principal, de acuerdo a los registros de la época. Esto podría deberse a que "Chaflán" ya tenía mucha experiencia en el medio, pues había debutado desde los años 20 y era considerado uno de los primeros cómicos del cine.

En tanto, Negrete había hecho las cintas "Caminos de Ayer", "Perjura", "El Fanfarrón", "Juan sin Miedo", "Juntos pero no Revueltos" y "El Cementerio de las Aguilas", que aunque habían gustado, no le dieron la fama que consiguió con "¡Ay Jalisco, no te rajes!", filme en la que también conoció a la que sería su pareja por más de 10 años: Gloria Marín.

Chaflán tuvo una trágica muerte

Chaflán murió ahogado en 1942 mientras descansaba de una gira que hacía con su compañía en Tapachula, Chiapas. Antes de su muerte, Carlos López había filmado a cinta "Avalancha", la cual cambió su nombre a "La última aventura del Chaflán" para hacerle un tributo al actor, que se consolidó gracias a sus personajes en las 47 películas en las que participó durante la época dorada de la cinematografía nacional.

