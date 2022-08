Alicia Machado confiesa que se operó esta parte de su cuerpo cuando estaba en Miss Universo

Alicia Machado es recordada por haber ganado Miss Universo en el año de 1996, donde fue toda una revelación por su belleza; sin embargo, hay algo que muchas personas desconocen, como que llegó operada al certamen de belleza y aunque ya estaban autorizadas las cirugías estéticas ella sólo llegó con una.

La modelo fue la invitada de honor de Yordi Rosado, quien la entrevistó para su canal de YouTube y donde ella realizó una serie de confesiones, muchas de ellas bastante fuertes como el asesinato de su medio hermano en Venezuela a causa de la delincuencia que se vive en el país sudamericano.

Alicia Machado se opera las ¿orejas?

Sobre su participación en Miss Universo, Alicia Machado no pudo guardarse más un secreto que muy pocos conocían: se operó las orejas, pues las tenía separadas y era motivo de que uno de sus hermanos le hiciera burla con mucha constancia.

"Yo para Miss Universo me operé... no tengo problema para las operaciones. No me las he hecho porque no me ha tocado, sí me hecho mis cositas. En ese momento me operé lo que nadie se imagina... las orejas. Era como medio Topo Gigita...", confesó la también empresaria.

Incluso, recordó que su hermano mayor fue el primero que le hizo bullying, pues la apodó de muchas maneras como "Dumbo" o "Topo Gigio" o incluso le pegaba en las orejas con los dedos, algo que ella detestaba. No obstante decidió ponerle fin a su sufrimiento con un remedio casero que no es recomendable: se las pegaba y aunque le salían llagas, ella lo hacía para poderse presentar a eventos sociales.

Alicia Machado tuvo que ganar Miss Venezuela antes de brincar al gran certamen mundial, por esta razón tuvo que poner manos a la obra sobre sus orejas; se las operó y pudo presentarse con mayor seguridad.

