Alicia Machado recuerda entre lágrimas a su hermano; murió de una manera trágica

Hablar de Alicia Machado podría remitir a las personas a su época de Miss Universo en el lejano 1996, al igual que algunas telenovelas o por sus polémicas y triunfo en la primera emisión del reality show "La Casa de los Famosos". Sin embargo, muy pocos conocen sus historia de vida la cual no ha sido nada sencilla.

La actriz tiene dos hermanos: Arturo y Francisco; sin embargo, tras el divorcio de sus padres su papá en un segundo matrimonio tuvo otros tres hijos con los que se llevó bien ella. Sin embargo, uno de ellos murió de una forma trágica debido a la situación complicada que se vive en Venezuela.

Alicia Machado realizó fuertes confesiones durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube donde también pudo pasar un rato agradable recordando sus viejas glorias.

¿Qué le pasó al hermano de Alicia Machado?

De acuerdo con Alicia Machado su medio hermano Arturo jr. fue víctima de la delincuencia. Recordó que el 22 de diciembre del 2020 lo secuestraron saliendo de su casa y tras 11 largos meses de angustia lograron dar con sus restos en una fosa común.

"Eso ha sido algo bien difícil para nosotros... él era muy especial para mi. Bueno, a mi me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso", dijo entre lágrimas.

Alicia Machado mencionó que su medio hermano tuvo una especie de rebeldía que hacia que su papá se preocupara más por él. Sin embargo, mencionó que posiblemente la herencia fue la causa que provocó todo lo que le ocurrió. Al final dijo que esto es lo que pasa en países donde existe mucha inseguridad.

