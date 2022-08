Muere el cantante Diego Bertie a los 54 años tras caer de un piso 14

La mañana de este viernes 5 de agosto se confirmó la muerte de Diego Felipe Bertie Brignardello mejor conocido solamente como Diego Bertie quien fue un actor y cantante de origen peruano.

De acuerdo con varios medios de comunicación la muerte del actor se dio luego que éste cayera del piso 14 del edificio en donde vivía en su natal Perú, la noticia de su muerte fue confirmada por el Hospital Casimiro Ulloa de Lima en donde fue atendido tras la fuerte caída.

Diego Bertie murió este viernes 5 de agosto en Perú

Foto: Especial

De acuerdo con CNN Noticias, el actor de ingresó al hospital alrededor de las 4:10 de la mañana de este viernes por lo que inmediatamente fue atendido peor tan solo unos minutos después de su ingreso su muerte fue confirmada, por el Ministerio de Cultura de Perú a través de redes sociales.

Diego, nació un 2 de noviembre de 1967 en Lima, Perú y fue hijo de Jaime Bertie y Enriquera Brignardello Belmont.

Estudió en el Colegio Markham y desde joven supo que siempre quiso ser actor en especial cuando vio los musicales “Annie” y “Evita”, sin embargo, además de dedicarse a este arte, Diego Bertie estudió la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico.

Se le recordará por sus actuaciones en “Cosas del amor”, “Leonela muriendo de amor”, “Amantes de la Luna llena”, “Vale todo”, “Los exitosos Gome$”, entre muchas otras más.

A Diego Bertie le sobrevive su hija Aissa Bertie de 23 años de edad, a quien procreo con Viviana Monge una psicóloga con quien se casó el actor en 1998 pero que se divorció en el 2004.

Tras confirmarse la muerte del actor peruano, las primeras reacciones de su muerte ya se dieron en redes sociales en donde fanáticos aseguran que saber del fallecimiento de Bertie es como enterarse de la muerte de un familiar.

Y es que el actor fue muy querido por sus seguidores, pues lo recuerdan como una gran persona no solo arriba de un escenario o un set de televisión sino fuera de cámaras quien siempre tenía una sonrisa o algún gesto amable para sus seguidores.

Por su parte, su mánager Carlos Sánchez de la Puente se pronunció impactado al enterarse sobre esta pérdida.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (...) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, expresó.