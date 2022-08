"Me caso": Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hace sorpresiva declaración, ¿llega al altar?

Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, hizo una sorpresiva declaración a los fans de la familia, pues aseguró que se casa. La revelación tomó desprevenidos a varios, pues la pareja no tiene mucho tiempo saliendo juntos, además hace algunos días a penas conoció de manera formal a la familia de él, por lo que la noticia ha causado dudas.

En una plática con su hermana Ana Paula Capetillo por medio de sus cuentas de Instagram, la influencer de moda y estilo de vida habló un poco de su relación, y al ser cuestionada sobre cuando se casaría con su novio Nader Shoueiry, quien hace algunos días le presentó a su familia, contestó que sería próximamente, dejando a todos boquiabiertos.

"Me caso, estamos entre este fin de semana o de otros dos, pero estoy entre esos", indicó la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Los seguidores de los ex miembros de Timbiriche quedaron atónitos, y mientras algunos le mandaron sus buenos deseos por este importante paso en su vida, otros le pidieron que aún era muy joven, pues tiene 22 años.

Ale Capetillo es una influencer de moda Foto: Especial

¿Ale Capetillo se casa con su novio?

La hija de los artistas no pudo continuar con sus declaraciones, por lo que tuvo que revelar la verdad. "Ale se casa en una semana, todos están invitados... Es broma, Obviamente no me voy a casar en dos semanas", indicó la joven, quien provocó el alivio de algunos seguidores, mientras que otros quedaron decepcionados.

Ante las palabras de su hermana, Ana Paula reiteró que sólo fue un chiste, sin embargo, pidió que avise cuando aquel importante momento llegue. "Ok, pero nos avisas... No, no se va a casar aún. Es broma, era un chascarrillo", dijo a su audiencia, y después se dirigió a su hermana para decirle "No te cases, entiéndelo".

Alejandra actualmente vive en Madrid, España, por lo que también habló de sus planes de regresar a México y que su familia conozca a su novio libanés. De acuerdo a la pareja, podrían visitar a los Capetillo-Gaytán en el mes de febrero, sin embargo su hermana les pidió que fuera antes, puesto que ya quiere que estén todos juntos.

