Dan la mano al luto con “Viajeros: Perdidos en el tiempo”Ana Cristina Martínez

Pensando en la mejor manera de hablar con un niño sobre la pérdida de un ser querido, en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 320 mil personas en México, la directora Ana Cristina Martínez acudió a la cinematografía para tocar el tema, desde la imaginación de los infantes en la cinta “Viajeros: Perdidos en el tiempo”.

La historia narra la vida de “Leo”, (Juan Pablo Monterrubio), un niño que “viaja” en el tiempo para encontrar a su padre quien falleció, pero él cree que está en el pasado. Así conoce a “Bobby” (Patricio Alvarado), quien lo ayudará a creer más en estos saltos que llevarán al límite su imaginación.

Encontrar a los protagonistas infantiles no fue fácil, pero en cuanto el equipo de casting reunió a Juanpi y a Pato, impresionaron a la directora por la química que crearon desde el primer instante y ellos se sintieron bien siendo amigos. Además, les gustó rodar con estrellas como Fernanda Castillo.

“Siento que es una película que funciona bien después de todo lo que pasamos con la pandemia, donde los niños se tuvieron que enfrentar a entender la pérdida, no solo de seres queridos, sino también de sus espacios y amigos. Me gustaba mucho pensar que hacíamos una película que podía explicarles que es un proceso y que no hay forma fácil de llegar a él, pero podemos sanar con las personas que están a nuestro alrededor”, contó Castillo, quien da vida a la madre de “Leo”.