África Zavala baila en entallado vestido rojo y presume su belleza en TikTok | VIDEO

África Zavala es una de las famosas que es muy activa en redes sociales, pues en sus diferentes plataformas sube contenido para consentir a sus millones de seguidores, como por ejemplo este jueves, cuando compartió en su TikTok un baile, en el que además de mostrar su lado más divertido, también presumió su belleza al lucir un estallado vestido rojo, con el que robó miradas y se ganó cientos de halagadoras palabras.

La plataforma china se está convirtiendo en una de las más usadas por las celebridades, y la actriz de "Corona de lágrimas 2" es una de las que sube contenido constantemente. Aunque en esta red social, África muestra su lado cómico al compartir clips de humor, siempre destaca por sus atuendos, pues con ellos resalta su espectacular silueta de reloj de arena.

África Zavala baila en vestido entallado

La artista, de 36 años, subió en su cuenta, en donde ya tiene un millón de seguidores, un video cómico usando un audio en el que se dan consejos para evitar que les guste una persona. "Hoy les voy a enseñar a no enamorarse. Paso número uno: no me conozcan", señala la grabación, que después tiene una canción que provoca que Áfri, como le dicen sus fanáticos, se ponga a bailar.

África Zavala se luce en vestido entallado rojo Foto: IG @afri_zavala

Zavala mostró sus mejores movimientos al ritmo de la música, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus cientos de seguidores fue su coqueto vestido entallado en color rojo, pues con la pieza modeló su figura. La prenda tenía unos pliegues en la cintura, que estilizaban la silueta, así como escote de corazón, un estilo del que África es fanática y ha dado cátedra con otros diseños.

África Zavala se dio a conocer en 2005 cuando participó en la telenovela "Bajo el mismo techo", al mostrar su talento consiguió su primer protagónico en "Peregrina", y a partir de ese momento se ha mantenido activa trabajando en diferentes melodramas como "La jefa del campeón", "Atrapada" y próximamente regresará a la pantalla chica en "Corona de Lágrimas 2", estelarizada por Victoria Ruffo.

AQUÍ EL VIDEO: