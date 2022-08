Johnny Depp habría drogado a Ellen Barkin antes de su encuentro sexual, la actriz lo acusa

Johnny Depp vuelve a estar en medio de la polémica, está vez por actos en contra de la actriz Ellen Barkin, quien fue su novia en los años 90 y reveló que el artista de Hollywood la drogó antes de su primer encuentro sexual. Los hechos se hicieron públicos después de que se revelara su declaración judicial previas al juicio que, hasta ahora, permanecían selladas.

Ellen Barkin y el protagonista de "Piratas del Caribe" tuvieron una relación en 1990. En su declaración, la actriz describió a Depp como “increíblemente encantador”, característica que podría ser de "la mayoría de los abusadores". Asimismo, indicó que era muy celoso y controlador, además de borracho y consumidor de drogas.

"Una vez se enojó mucho porque tenía un rasguño en la espalda e insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él", se puede leer en las declaraciones que se hicieron públicas la tarde del miércoles, en las que también destacó que Johnny Depp la había drogado en su primer encuentro sexual.

La actriz de la serie "The New Normal" dijo en su explicación de los hechos, que durante la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, Depp le dio un potente sedante llamado Quaalude. “Me dio un Quaalude y me preguntó si quería tener sexo con él”, declaró en los documentos, los cuales quedaron excluidos de la gran cantidad de pruebas presentadas por la defensa de Amber Heard, a quien hace unos meses le ganó un juicio por difamación.

En un video que estaba planeado para presentarse en la corte, la actriz dijo que el protagonista de "Charlie y la fábrica de chocolate" despreciaba a las personas que pensaba que estaban por debajo de él y una vez llamó a un asistente “cerdo”, algo que serviría como prueba para comprobar que era prepotente.

Barkin contó un incidente durante el rodaje de la película de 1998, "Pánico y locura en Las Vegas" en el que Depp "arrojó una botella de vino al otro lado de la habitación del hotel (...) No sé por qué tiró la botella", aunque indicó que pudo haber tenido una discusión con amigos o con su asistente.

Finalmente, dijo que después de este incidente se separó de Johnny Depp, quien aseguró constantemente estaba drogado. "Ni siquiera podría decírtelo. Siempre estaba bebiendo o fumando un porro”, declaró, sin embargo este testimonio fue omitido durante el juicio contra Amber Heard.

