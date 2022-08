Ariadne Díaz: la actriz revela su secreto para desinflamar el vientre y mantener su figura

Una de las mujeres más famosas actualmente en el mundo de la actuación en México es Ariadne Rosales Díaz, mejor conocida simplemente como Ariadne Díaz, quien actualmente es protagonista en el más reciente melodrama de Televisa “Vencer la ausencia”.

Ariadne Díaz nació el 16 de agosto de 1986 en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco y a pesar de que no existe mucha información pública respecto a su infancia, se sabe que desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo de la farándula y motivada por esta pasión decidió dejar su vida en su estado natal para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa donde una vez que egresó comenzó a participar en diferentes producciones.

Ariadne Díaz egresó del CEA y tenía tan sólo 20 años cuando hizo su debut en la televisión al protagonizar la telenovela “Muchachitas como tú”, en donde interpretó a Leticia Hernández.

Más tarde apareció en la telenovela “Al diablo con los guapos” de la productora mexicana Angelli Nesma, en dicha producción fue la antagonista y dio vida a Florencia. Ariadne tomó fama a nivel nacional más tarde, a finales de 2018, cuando formó parte del elenco “Mañana es para siempre” en donde protagonizó el personaje de Aurora.

Ariadne Díaz tiene más de 6 millones y medio de seguidores en Instagram. Foto: Especial

Su carrera siguió cosechando éxitos y tuvo dos protagónicos más, esto en “Llena de amor” y más tarde en 2012 en la telenovela “La mujer del vendaval” donde compartió créditos con José Ron. En 2014 Ariadne Díaz hizo una participación especial en “El color de la pasión” y luego en 2017 protagonizó la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” al lado de David Zepeda, un año después participó con otro papel principal en el melodrama “Tenías que ser tú” al lado de Andrés Palacios y Fernando Alonso.

Ariadne Díaz reveló en su perfil de Instagram que todas las mañana toma jugos para mantenerse en forma además de que esta es una excelente manera que ha encontrado para dar a su cuerpo los nutrientes que ocupa en el día a día.

Yo no tomo uno sino unos cuantos al día y eso me ha dado grandes beneficios y no sólo verdes sino usando muchas frutas diferentes. El que mejor me ha funcionado es el jugo de apio en la mañana, le pongo un limón para mejorar el sabor