Lolita Cortés habla de Belinda y su talento para cantar, ¿qué piensa "la jueza de hierro"?

Hace tan solo unas semanas culminó “La Academia 2022” en donde Cesia, Mar y Andrés resultaron ser los alumnos ganadores de los tres primeros lugares, a lo largo de la competencia ellos como los demás integrantes del reality show tuvieron que interpretar varias canciones.

Entre los temas que interpretaron fue uno del grupo pop de los 90’s Kabah, mismo que Lolita Cortés hizo menos esto por que según “La jueza de hierro” no se necesita un gran talento vocal para interpretar los éxitos de la agrupación; debido a esto durante su participación con “El escorpión Dorado” recibió burlas del autollamado “Dios del internet”.

Durante su entrevista, fiel a su estilo sarcástico “El Escorpión Dorado” cantó un tema frente a “la jueza de hierro” quien no se tentó el corazón para hacerle una ruda crítica.

"Creo que hay una gran producción, se escucha que hay dinero, me parece que eres un aprovechado del escenario, de un personaje. No cantas, obviamente, tienes afinación, eres una persona afinada, no sé por qué", dijo Lolita Cortés tras escuchar cantar al personaje interpretado por Alex Montiel