Eugenio Derbez cumplirá 61 años en plena recuperación y con estos proyectos en espera

Eugenio Derbez libra actualmente una férrea batalla para recuperarse, luego que tuviera un aparatoso accidente que le causara una fractura múltiple. La misma, se dio a conocer el día de hoy que ya fue tratada en cirugía y el resultado fue exitoso para Derbez, mismo que a la brevedad deberá mantenerse en reposo y luego comenzar su rehabilitación del hombro, mismo que se vio muy afectado.

Como todo un hombre trabajador que es Eugenio Derbez, este tenía en puerta la culminación de muchos proyectos de cine, algunos de los cuales estaban en fase de pre-producción o sólo iban a requerir su voz. Pero en otros, Derbez fue y grabó escenas que aún están en etapa de post- producción y se espera pronto vean la luz con Eugenio dentro del elenco personal.

Sumado a todo esto, el próximo 2 de septiembre estará cumpliendo 61 años de vida rodeado del cariño de su familia y desde una cama de recuperación.

Voz para Speedy González

Según lo que informa la página especializada en cine IMDB, Eugenio Derbez está anunciado para ser la voz del mítico ratoncito Speedy González, filmación que habría sido anunciada y postergada. Se espera que a la brevedad se den más detalles del proceso de este trabajo.

Dos en pre-producción y más

En el caso de "Lotería" y "The Three Tenors", son dos proyectos que están marcados en etapa de pre-producción, así que se espera tarden más en concretarse alguna información.

Luego surge la figura de Circus Gomez, una serie de TV que está en etapa de filmación en la cual dará vida al personaje de Filiberto the Ring Leader.

Para culminar, Eugenio habría completado el personaje de Jaime Mendoza en la cinta Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, mismo que deberá esperar también hasta que el actor mexicano sane.

A celebrar 61 años con vida

Y es que no es para menos, puesto que la cirugía a la que fue sometido tuvo detalles complejos que pusieron nerviosa a toda su familia. Ante esto, seguro es que Derbez querrá estar en paz rodeado de sus seres queridos para apagar las velitas por 61 años de historia. vida y obra.

Es así que este 2 de septiembre, el también productor estará convaleciente y listo para comenzar su rehabilitación mientras su familia le celebra cumpleaños.

