Desde la cama, Curvy Zelma derrocha belleza en sensual look negro de encaje

Curvy Zelma causó furor en las redes sociales con una fotografía en la que se dejó ver desde la cama y luciendo un sensual look negro de encaje con escote pronunciado, atuendo con el que derrochó belleza y confirmó que es una de las mujeres más hermosas del espectáculo.

Zelma Cherem, nombre real de la conductora y cantante, se ha posicionado ya como en un referente de moda para las mujeres curvy, además de dar un ejemplo de amor propio y confianza, pues la también actriz demuestra que la talla y el estilo no están peleados.

Curvy Zelma conquista con su belleza

La colaboradora del matutino de "Venga la Alegría" se lució con sus miles de fans en Instagram y Facebook. En sus cuentas oficiales compartió una fotografía en el que se le ve recostada en la cama sobre sábanas blancas que hacen el contraste a su atuendo en color negro.

Curvy presume su belleza y le llueven halagos. Foto: IG @curvyzelma

En la imagen, Curvy Zelma se lució en un sensual look, vistiendo una blusa de tirantes delgados que destaca por su aplique de encaje en la parte del busto, decorando el escote pronunciado con el que robó miradas y volvió a lucir al máximo su belleza y estilo.

"Hay días #curvyzelma #curvylovers #ootd #love #beauty #curves", escribió la conductora y cantante para acompañar la imagen en Instagram, donde cuenta con más de 733 mil seguidores, logrando recibir en la publicación decenas de halagadores comentarios y miles de "me gusta".

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que presume sus mejores atuendos y da lecciones de moda, como también lo hizo desde TikTok, plataforma en la que se unió a uno de los trends más populares del momento.

En TikTok conquista con su carisma y looks. Foto: TK @curvyzelma

Luciendo también su escotada blusa de encaje, Zelma Cherem se lució en la popular plataforma china con un video musicalizado con el audio que muestra el popular remix que se hizo de la canción "Ni por favor" de Pedro Infante, pudiendo escuchar las primeras palabras que dicen: "Si no me quieres, ni modo / de amor no voy a morirme"

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo para las chicas de talla grande y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle su belleza.

