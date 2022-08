Curvy Zelma da cátedra de estilo para chicas plus size en minifalda animal print

Curvy Zelma vuelve a confirmar que la moda y la talla no están peleadas. En un coqueto look de minifalda animal print, la cantante y conductora dio cátedra de estilo para chicas plus size y conquistó a sus miles de fanáticos en redes sociales, recibiendo miles de "likes".

La también influencer actualmente destaca en las plataformas digitales como un referente de moda para las mujeres curvy, pues demuestra que el estilo no tiene nada que ver con la talla, y se luce con todo tipo de looks, desde coquetos trajes de baño o bikinis, hasta elegantes vestidos de gala.

Curvy Zelma se luce en coqueta minifalda animal print

Zelma Cherem, nombre real de la colaboradora de "Venga la Alegría", conquistó las redes sociales con un look de impacto. En sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, la conductora se lució con un look de minifalda con estampado de cebra que combinó con una blusa satinada.

Curvy enamora en coqueta minifalda. Foto: IG @curvyzelma

"Curvy. Dícese de aquella mujer que está doblemente buena. Foto @collardge @gmocollard Styling @viko_navarro Maquillaje Peinado @orlando_makeup. #curvyzelma #curvylovers #curves #love #ootd #beautybeyondsize #curvygirl" fue la frase y los hashtags con los que Zelma acompañó la instantánea.

Curvy deja claro que no sigue los estereotipos impuestos por el medio y la sociedad, y confirma que está orgullosa de sus curvas, como lo dejó ver con la fotografía en la que se lució derrochando estilo con un atuendo perfecto para la temporada de verano, cuando las mujeres buscan prendas cortas y ligeras.

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", cada día gana más seguidores y fans en redes, con los que presume sus mejores atuendos y da cátedra de estilo, pues sin duda se ha colocado como una de las fashionistas más destacadas en Instagram, donde la siguen 733 mil fans.

La conductora, que el pasado 1 de agosto celebró su cumpleaños 31, ya se ha posicionado como un ícono de estilo para las chicas plus size, como lo confirma al romper con los estereotipos y las críticas de quienes afirman que las mujeres de talla grande no pueden usar looks mini.

Zelma Cherem da cátedra de moda en looks mini. Foto: IG @curvyzelma

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma arrasa con imponente vestido negro con transparencias

Curvy Zelma impone moda para mujeres plus size en escotado mini vestido negro