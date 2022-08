Curvy Zelma da lecciones de moda en jeans entallados y blusa satinada

Curvy Zelma no para de trabajar y a través de redes sociales mostró su más reciente trabajo como modelo. En sus cuentas de Instagram y Facebook la conductora se lució con jeans entallados y blusa satinada, look con el que dio lecciones de moda y se confirmó como una de las mujeres más bellas de la farándula.

La influencer, cantante y actriz, destaca en plataformas digitales como un referente de moda para las mujeres curvy o plus size, pues confirma que el estilo y gusto por la moda no tiene nada que ver con la talla, y se luce con todo tipo de looks, con los que roba miradas.

Curvy Zelma se luce en jeans entallados

Zelma Cherem, nombre real de la también empresaria, conquistó a sus 733 mil seguidores en Instagram con una serie de fotos en las que se le puede ver posando desde un estudio y mostrando diferentes atuendos, siendo sus entallados jeans con blusa blanca uno de los favoritos de sus fans.

Curvy conquista en jeans entallados y elegante blusa. Foto: IG @curvyzelma

"Andamos en Shooting. CurvyModelo. Un día soy actriz, otro conductora, otro cantante, otro modelo, otro empresaria y así persiguiendo la chuleta always. Makeup y pela @roy_rodrigueez @soyprototyp3 #curvyzelma #curvylovers #curvymodel #curves #beautybeyondsize", fue la frase y los hashtags con los que Zelma acompañó la instantánea en la que se lució con su juvenil look.

La influencer deja claro que no sigue los estereotipos impuestos por el medio y la sociedad, pues confirma con cada una de sus fotografías que está orgullosa de sus curvas, y fue así que cautivó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con una fotografía en la que se dejó ver derrochando estilo con un atuendo relajado y elegante de pantalón de mezclilla y blusa en tela satinada.

En la fotografía se puede ver a Curvy posando con unos skinny jeans de color azul oscuro, pieza ajustada y a la cintura que combinó con una sofisticada blusa blanca de cuello redondo con detalle de tiras para anudar, dándole al outfit un toque más elegante. Sin embargo, no es la única imagen con la que llamó la atención, pues también se lució en un look negro de encaje con el que dejó sin aliento a sus fans.

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", donde compartió foro con el cantante Alex Sirvent, cada día gana más seguidores y fans en redes, con los que presume sus mejores atuendos y da lecciones de moda, pues sin duda se ha colocado como una de las fashionistas más destacadas.

La conductora, que el pasado 1 de agosto celebró su cumpleaños 31, ya se ha posicionado como un ícono de estilo para las chicas plus size y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por sus miles de fans, quienes constantemente la halagan y le demuestran su apoyo ante las críticas.

La conductora y cantante cautiva con su belleza y estilo. Foto: IG @curvyzelma

