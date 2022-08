Curvy Zelma impacta con mini bikini negro que destaca toda su belleza

La influencer Curvy Zelma, se ve espectacular y los seguidores no tardaron en reconocer lo bien que se ve en traje de baño y con una combinación como la que mostró en redes.

Zelma aparece con un traje de baño en color negro frente al espejo, dejando ver sus atributos y su sonrisa que ha conquistado a sus fans desde que formaba parte de Survivor México.

Zelma Cherem es una de las influencers y actrices más queridas en la actualidad por el público mexicano, además es un referente de la moda para las mujeres, suele modelar ropa de todo tipo y además no se apena para nada usando atuendos para mujeres de talla grande lo que le ha generado una andanada de críticas positivas.

tu es de l'art ??

??Eres arte.

Cada centímetro de ti es arte y no permitas que nadie te diga lo contrario.

Solo por que algunas personas no sepan apreciar el arte no quiere decir que no lo seas.

Todo depende de con que ojos lo miramos no?.

Asegúrate de verte con ojos de amor.