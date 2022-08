Curvy Zelma impone moda para mujeres plus size en escotado mini vestido negro

Curvy Zelma volvió a causar furor en las redes sociales, pues con reciente publicación en Instagram derrochó belleza en un escotado mini vestido negro con el que impuso moda para mujeres plus size y se confirmó como un ícono de estilo entre las famosas.

Zelma Cherem, nombre real de la también ex concursante de "Survivor", a quien se le recuerda por su participación como presentadora en el show "Viva la tarde", se ha posicionado ya como en un referente de moda para las mujeres curvy, además de dar un ejemplo de amor propio y confianza.

Curvy Zelma conquista en escotado mini vestido

Fue la noche de este viernes cuando Zelma comenzó el fin de semana derrochando estilo. En sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram compartió con sus miles de seguidores una fotografía en el que se le ve luciendo un escotado vestido con el que conquistó las redes.

Curvy se luce en rede con los mejores looks y conquista con su belleza. Foto: IG @curvyzelma

"Ponle título. #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #love #curvygirl", escribió la conductora y cantante para acompañar las imágenes en la plataforma de Meta donde hasta el momento cuenta con más de 733 mil seguidores, con quienes demuestra que el gusto por la moda no tiene nada que ver con la talla.

En la imagen Curvy Zelma se lució en un coqueto mini vestido negro con pequeños lunares blancos, un look con el que vuelve a confirmar que las mujeres plus size pueden mostrar sus curvas en looks cortos sin sentirse juzgadas, convirtiéndose en un ejemplo de confianza y amor propio.

La cantante, conductora y actriz, que el 1 de agosto cumplió 31 años, rompe con los estereotipos impuestos por el medio del espectáculo y la sociedad, pues en más de una ocasión ha dejado claro que se siente bien con su figura, y que como muchas mujeres en su adolescencia luchó por mantenerse delgada, algo que afirma ya no es su preocupación.

La triunfadora del reality show "¡Quiero cantar!", del matutino de TV Azteca, y que en el año 2019 se coronó como la ganadora del programa de TV Azteca "Este es mi estilo", confirma con cada uno de sus looks que es una amante de la moda y da cátedra para las chicas plus size.

