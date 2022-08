Andrés García defiende a su pareja de ataques por ser interesada: "cállense la boca" | VIDEO

Una vez más, el polémico galán de telenovelas, Andrés García se colocó en boca de todos después de mandar un fuerte mensaje contra todas las personas que han acusado a su esposa, Margarita, de estar con él solo por conveniencia y no por amor.

Frente a las cámaras de televisión, el protagonista de telenovelas como El privilegio de amar y El pantera rompió el silencio para aclarar todos los rumores al defender a su esposa. Además, muy a su estilo, les pidió a todas las personas no meterse en su vida privada.

Este miércoles 31 de agosto, el programa Venga La Alegría compartió una breve entrevista en la que Andrés García habló sobre los constantes ataques que ha recibido su pareja Margarita, con quien ha sostenido una larga relación desde hace varios años.

Cabe recordar que, hace unas semanas, usuarios en redes sociales aseguraron que Margarita era una mujer interesada y solo buscaba quedarse con las pertenencias del primer actor. Los señalamientos aparecieron después de que él confesara que su final está cerca debido a los constantes problemas de salud que vive.

Cansado de los señalamientos hacía su pareja sentimental, Andrés García desmintió que Margarita este lucrando con él. Además, dijo que ha sido sumamente importante en su vida, pues de lo contrario ya estaría muerto por las fuertes enfermedades que tiene.

Finalmente, el exgalán de telenovelas le pidió a todos los detractores dejar en paz a su pareja, pues no tienen ni idea de todo lo que hace por él. Terminó la polémica aconsejando que mejor se quedan callados si no entienden la situación.

"Que dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada qué hacer en mi vida. Si no fuera por Margarita yo ya me hubiera muerto. Es la que me está cuidado desde hace varios años. Tengo enfermedades muy peligrosas. Así es que cállense la boca", sentenció.