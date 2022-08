Andrés García habla sobre la violencia en México y dice como ayudar al gobierno de AMLO: VIDEO

Desde su casa en Acapulco y con la brisa del mar pegando en su rostro, Andrés García volvió a expresar su sentir sobre algunos cuestionamientos que le hizo su público, todo esto en las emisiones que el histrión presenta en su canal de YouTube. En primera instancia molesto por unas declaraciones vertidas contra su esposa Margarita, mismas que tachó de falsas y que defendió a capa y espada, Andrés se mostró después reflexivo y meditabundo.

Ya más calmado y en la comodidad de su hogar, Andrés fue abordado sobre qué le causaba miedo. Sin dudar, indicó que le teme a ser injusto, además de que le da miedo "hacer pend...", según precisó. Como remate, también señaló que no le gusta encender el calentador de su casa.

Luego de esto, su público le preguntó sobre la violencia en nuestro país y qué pensaba de lo que sucede en torno a esto con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano a quien recientemente le expresó su confianza y simpatía.

Andrés García piensa esto sobre la violencia en México

Con las ideas claras en qué señalar en torno a este tema, Andrés García manifestó su pensar sobre lo que vive México con la violencia y delincuencia, males que siempre aquejan y nada ni nadie parece detenerles, ni siquiera el actual gobierno de la cuarta transformación.

"Creo que estamos pasando una época de la fregada. Primero, porque no hay dinero; segundo, porque no hay trabajo y tercero esas dos cosas generan violencia, secuestros y asaltos", expresó García, haciendo hincapié en la ausencia de recursos como detonador de la violencia.

Para sumar a su reflexión, señaló qué se puede hacer para amainar las malas sensaciones en torno a lo malo del país.

"Y sin dinero, sin trabajo y sin poderse defender de los cab... pues la situación está muy difícil. Aparte, hay pandemia, entonces lo que yo creo que hay que hacer es aguantar mecha, no hay de otra", sugirió.

Margarita, su gran apoyo

Para sumar a la reflexión en torno a la violencia en México, Andrés García aceptó que en buena medida todo se lo debe a Margarita, su pareja, quien le da todo el apoyo y cariño que él necesita y por el cual se muestra sumamente agradecido.

"A mí me ayuda mucho Margarita (su esposa) de verdad, me hace la vida muy feliz y me hace que no tenga tan en cuenta esta época sin trabajo a nivel mundial. No queda de otra sino ver qué pasa", pensó.

Para culminar la emisión de su canal de YouTube, García dijo que para mejorar el cambio climático una de las cosas pequeñas que se puede hacer es no quemar basura, entre muchas otras acciones.

