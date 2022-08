Video de Jimin de BTS revela cómo es realmente con las mujeres y sorprende al ARMY

Park Jimin de 26 años, es un bailarín y vocalista K-Pop que se ha ganado el título de It Boy, esto porque tiene gran revelancia en las redes sociales y en el mundo de la moda y la danza. Aunque tuvo novia en el pasado, actualmente no está en una relación sentimental.

Su supuesta ex novia, reveló que era todo un caballero, pues es de los que se quitan el suéter para que no te mojes si hay un charco. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado ninguna pareja, aunque circulan fotos donde se muestra tomado de la mano de una joven.

Además, el celibrity crush del idol es Rachel McAdams, una reconocida actriz canadiense. Pero, a pesar de tener fama mundial y una millonaria fortuna, un video reveló la verdadera personalidad de Jimin de BTS. En una ocasión también se fue de fiesta con dos chicas en París, jugó y bebió con ellas dejando en shock a sus fans al conocer dicha faceta.

Jimin de BTS tiene un encuentro incómodo con esta chica

Durante sus primeros años de carrera, BTS tenía un programa de variedades para darse a conocer con sus fans y la industria coreana. En algunas dinámicas y juegos, los integrantes fueron víctimas de castigos, bromas y cámaras escondidas que los pusieron en aprietos.

Jimin fue uno de ellos y demostró su verdadera personalidad con las mujeres. Aunque es uno de los hombres más famosos, guapos y buscados de Internet, en realidad enterneció al ARMY al dejarse ver que no es un galán como otros. El cantante sufrió una broma en la que una joven hermosa y con un vestido quedaba encerrado con él en un elevador.

En cuanto la mira, Jimin se pone serio y evita el contacto directo; sin embargo, las cosas se ponen vergonzosas cuando se llena el lugar y la joven se acerca tanto a Jimin que debe retroceder, mostrándose nervioso y evitando cualquier contacto para evitar incomodarla.

