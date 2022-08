Emir Pabón: captan al vocalista de Cañaveral golpeando a un mesero | FOTOS

Emir Pabón, vocalista de Cañaveral, se encuentra en medio de la polémica después de que se dieran a conocer unas imágenes en los que está golpeando a un empleado de un establecimiento ubicado en una zona muy popular en la Ciudad de México. El momento fue captado por un cliente quien narró la supuesta actitud violenta que el artista tuvo hacia el empleado del lugar.

Este martes, la revista TV Notas, publicó una entrevista con un cliente que estuvo en la cafetería en la colonia Roma Norte, en donde ocurrieron los hechos a finales de mayo de este año. Destacó que intérprete de "No te voy a perdonar" estaba con su hermana; señaló que ambos iban con una actitud "horrible" y que no lo reconoció, pues en lugar de dar la impresión de ser integrante de un grupo, parecía de "una banda delictiva”.

"Él desde el inicio se mostró grosero, prepotente y muy altanero con el joven que para su mala suerte los atendió", destacó la supuesta comensal, quien aseguró que el empleado siempre se mostró amable con el cantante, que según contó hizo su pedido con una mala actitud, sin embargo, el problema comenzó cuando el barista del establecimiento le hizo entrega de su café.

"Cuando les entregaron a él y a su hermana sus bebidas, empezaron a hacer un escándalo. Me imagino que ya iban con las ganas de querer jod%&” la vida a alguien, porque no solo le hicieron pasar un mal rato al joven que los atendió, sino a todos los que estábamos ahí. ¡Ay, no!, desagradable y muy humillante para el empleado", destacó la fuente a la revista de espectáculos a quienes entregó las imágenes del incidente.

Contó que cuando probó su bebida Emir Pabón aseguró que ésta no tenía azúcar, por lo que empezó a gritar y a señalarlo, el joven se trató de defender indicándole que cuando hizo el pedido solicitó que no se endulzara su trago, respuesta que hizo que el intérprete de cumbia explotara.

"Desde el otro lado del mostrador se abalanzó contra él y sí lo golpeó, no de puñetazo, pero le dio una bofetada, y le dijo en varias ocasiones: ‘si yo te digo que le pongas azúcar, es para que le pongas azúcar’. Desagradable, nefasto el tipo”, contó la supuesta cliente que capturó el momento del ataque.

La persona indicó que desconoce si el empleado haya impuesto acciones legales contra el líder de Cañaveral, Emir Pabón, sin embargo, lo animó para que asista con las autoridades pertinentes. "Espero que el joven emprenda acciones y defienda sus derechos porque no se vale, fue muy indignante e incómodo lo que él vivió, y que el lugar defienda y exija respeto para sus empleados, esta gente no puede andar por la vida con esas actitudes”, sentenció.

