Emir Pabón agradece a Dios haber salvado su vida y la de su familia | VIDEO

El cantante de Cañaveral, Emir Pabón, está agradecido con la vida luego de salir delante de un aparatoso accidente en el que se vio involucrado junto con su esposa Estefanía de Aranda, cuando ella estaba embarazada, lo que produjo, la llegada de su hijo Matías de Jesús, mismo que se encuentra bien junto con su mamá.

Recordemos que el pasado mes de junio de 2021, Emir y su esposa pidieron un servicio de plataforma privada para trasladarse en territorio de Houston, Texas en los Estados Unidos, de acuerdo con lo dicho por el propio cantante, el sujeto que los atendió se mostró muy insolente y con muy poca precaución, cosa que llamó mucho la atención de su esposa, sin embargo, decidió continuar con el servicio, sin saber que le costaría un gran susto.

El chófer en cuestión no tomó las debidas precauciones y provocó que el automóvil tuviera un accidente, Emir no resultó lesionado de consideración, sin embargo, su esposa se asustó mucho y eso le generó una enorme angustia al cantante de “Tiene espinas el rosal”.

Por esa razón, Pabón entabló una demanda en contra del sujeto y de la plataforma de servicio de alquiler, al primero por negligencia y por las lesiones provocadas por su falta de pericia, y a la aplicación por negarse a cubrir los gastos derivados del accidente.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De primera mano”, Pabón aseguró sentirse afortunado de estar vivo y ver a su familia bien de salud, después del lamentable accidente en el que literalmente estuvieron al borde de la muerte.

“Justo antes de salir de casa estaba viendo y sinceramente me puse sensible, porque estaba viendo a mi hijo y a mi esposa, y se me salieron las lágrimas pero ahora de gusto por estar aquí conmigo, cuando pudieron no haber estado… la historia pudo haber sido diferente, pero aquí están, estamos los tres y felices”, señaló el cantante.