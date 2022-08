Survivor México: Las 5 fotos más atrevidas de Jacky Ramírez con las que paralizado Instagram

Jacky Ramírez fue la elegida para sustituir el lugar de Fátima Pérez en Survivor México, quien tuvo que abandonar la competencia debido a una fuerte lesión y como era de esperarse la bella influencer ya comenzó a dar de qué hablar gracias a su polémica personalidad y debido a que no muchos seguidores del famoso reality show de TV Azteca la ubican en esta ocasión te diremos algunos datos que posiblemente no sabías sobre la ex Acapulco Shore, además, te mostraremos sus 5 fotos más atrevidas con las que ha paralizado Instagram.

Según lo ha declarado en diferentes ocasiones, Jacky Ramírez es originaria del Estado de México y antes de brillar en televisión trabajaba como edecán donde comenzó a destacar gracias a su belleza, cabe mencionar que ella ha asegurado que tiene 23 años, sin embargo, este dato se ha puesto en tela de juicio en más de una ocasión pues se cree que su edad podría ser mayor.

La primera vez que Jacky Ramírez apareció en televisión fue alrededor del 2019 cuando participó en el programa llamado “Enamorándonos” donde su supuesta intención era encontrar una pareja, sin embargo, no lo logró debido a que fue tachada como “altanera” y “prepotente”, no obstante, esta primera experiencia le sirvió para ganar fama en redes sociales y fue así como comenzó su carrera como influencer.

Luego de destacar en redes sociales gracias a su belleza, a finales de 2020 Jacky Ramírez fue considerada para participar en la octava temporada de Acapulco Shore donde rápidamente se convirtió en una de las mujeres más polémicas del exitoso reality de MTV Latinoamérica ya que protagonizó múltiples peleas con sus compañeros de emisión, además, de los múltiples encuentros sexuales que tuvo en la mansión y debido a su actitud problemática se ganó el apodo de “El Furby Diabólico”, además, es importante señalar que sus compañeros votaron de forma unánime para expulsarla.

En su regreso a la temporada nueve de Acapulco Shore, Jacky Ramírez sorprendió a todos los seguidores del reality con un cambio radical en su actitud y aunque sí protagonizó algunos cuantos escándalos, en esta última edición prefirió enfocarse en su romance con el colombiano Andrés Altafulla con quien protagonizó intensos encuentros carnales.

De momento se desconoce si Jacky Ramírez volverá a aparecer en la próxima temporada de Acapulco Shore, sin embargo, en sus primeras apariciones en Survivor México ya dejó en claro que es sumamente competitiva y que no está dispuesta a dejar que nadie le falte al respeto, por lo que sin lugar a dudas se espera que de mucho de qué hablar durante su estancia en el afamado reality de TV Azteca, el cual, ya está próximo a entrar en su etapa de fusión.

