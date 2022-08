Jacky entró con todo a la tribu Halcón en Survivor México y pone a temblar a sus rivales

La semana ocho comienza calientita en territorio de República Dominicana con la integración de la influencer Jacky Ramírez, quien será la protagonista en los próximos días de la tribu halcón en su paso por Survivor México.

La joven dará muestras de lo que ya antes había dejado en claro, no se deja de nada ni nadie y ahora estará en franca pelea con sus rivales del equipo contrario, pero también comenzará la lucha por el protagonismo, principalmente con Nahomi, quien desde el primer momento dejó entrever que la convivencia será complicada.

De acuerdo con los spoilers filtrados está semana, Jacky se convertirá en una fuerte rival y además será fundamental para que su equipo comience a ganar adeptos y competencias de comida y suministros, además de dejar ver por qué durante su paso por Acapulco Shore tuvo un rol tan polémico.

Y es que la chica no se deja de nadie, es altanera, suele ser desconfiada y si algo no le gusta, simplemente no lo hace o lo hace de mala gana, esas características la hicieron ser una competidora con el sello de "insoportable", ahora veremos que tal le va en las competencias físicas.

Roces con Nahomi

La joven de 26 años y originaria del Estado de México, es una de las influencers con mayor éxito en redes sociales, comenzó su paso por los medios en el programa "Enamorándonos" de TV Azteca y después llegó a Acapulco Shore, es evidente que sus habilidades van más por el lado de la intriga y la polémica que por sus habilidades físicas, razón por la que no le auguran mucho tiempo durante su estancia en el equipo verde luego de sustituir a la joven mamá, Fátima por un problema de salud.

Para esta semana de competencias, todo indica que la tribu amarilla tendrá un resurgimiento, tanto así que ya están pensando en llevarse todas competencias, tal cual vimos en el avance de esta semana, pero justo Nahomi, evidenció que esa tarea no va a ser tan fácil y además amenazó con llevarse una vez más la semana de lado verde tal y como ha pasado en por lo menos las últimas dos semanas.

