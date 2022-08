Karol G es comparada con Yailin "la más viral" por su cabello rojo

No todos son buenas impresiones para la colombiana Karol G y su nuevo look, pues hay quienes la han atacado debido a que según se dice, es muy parecido al look de Yailin "la más viral", actual esposa de su ex novio Anuel AA. Esta no es la primera vez que las cantantes son comparadas y por lo que han protagonizado varias polémicas.

Tras la separación de que la llamada "Bichota" y el intérprete de "Adicto", fueron muchos los fanáticos que los querían ver retomando su relación. Sin embargo, pocos meses después el originario de Puerto Rico comenzó a salir con Yailin, quien recientemente se convirtió en su esposa, terminando así todas las ilusiones de los seguidores de los cantantes de "Secreto".

Karol G es comparada con la esposa de Anuel

Desde el principio de la relación de Anuel, los fans han comparado a las artistas, sin embargo, las críticas resurgieron después de que Karol G se tiñera el cabello de rojo, dejando de lado a su icónica melena azul con la que se volvió más popular. Aunque muchos celebraron esta decisión de hacer un cambio de look, otros la criticaron debido a que es un estilo que se parece a la esposa de su ex.

Yailin ya había lucido un color rojo Foto: Especial

“La nueva Yailin”, “¿no podrá superar a Yailin?”, “se lo copió a Yailin”, “quiere parecerse a Yailin” y “Yailin ya tuvo ese color”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, en donde recuerdan que Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la artista, había portado este tono hace algunos meses atrás.

Yailin "la más viral" es conocida por hacer radicales cambios de look en pocos días, pues su secreto es que usa pelucas para lucir una cabellera diferente en cada evento o foto en sus redes sociales. Uno de los colores que parece ser su favorito es el rojo, pues se le ha visto en diferentes ocasiones usar este estilo, incluso tiene postales junto a Anuel presumiendo una melena en este tono vibrante.

En tanto, la esposa del rapero también ha sido comparada con Karol G, pues una vez lució una cabellera azul y los fanáticos de la intérprete de "Tusa" no tardaron en acusarla de quererle copiar a la colombiana. Asimismo, la artista ha recibido muchos ataques, incluso durante los conciertos de Anuel, donde corean el nombre de su ex novia, haciendo de este un evento incómodo.

Karol G dejó su tono azul para dar inicio a una nueva etapa Foto: Especial

