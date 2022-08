¿Nadia abandona “MasterChef Celebrity”? Ausencia en la competencia pone su lugar en riesgo

La competencia avanza en "MasterChef Celebrity" y la tensión crece entre los participantes, aunque la ausencia de Nadia en el segundo programa este domingo 28 de agosto fue evidente ya que eso puso en riesgo su lugar al llevarla a uno de los retos más complicados.

El reality show ha dado de qué hablar desde su primer programa con la intensa pelea que protagonizó Arturo López Gavito con Julio Camejo, pues el actor ignoró las instrucciones y eso desató la molestia del "juez de hierro" quien alzó la voz y llamó la atención de sus compañeros.

La periodista Verónica del Castillo se convirtió en la primera eliminada de la “cocina más famosa de México”, aunque todo habría sido por un pequeño error de Lorena Herrera quien rompió las reglas de la competencia y llevó a su equipo directo al reto de eliminación.

El chef español Pablo Albuerne también se colocó en el ojo del huracán debido a sus explosivas críticas para los participantes, contra quienes se lanzó asegurando que no tendría tacto al decir lo que piensa de sus platillos debido a que no conoce a ninguno de ellos.

¿Nadia sale de "MasterChef Celebrity"?

La exparticipante de "La Academia" no fue parte de los retos en el segundo programa y de inmediato se desataron rumores de que podría abandonar la competencia, esto pese a que ya se colocaba entre las favoritas del público para llegar a la final y llevarse el premio de un millón de pesos.

Tatiana informó al iniciar la competencia que la cantante se ausentó debido a que estaba delicada de salud, debido a ello se irá directo al reto de eliminación.

Hasta el momento Nadia no ha dado detalles sobre su estado de salud, sin embargo, su ausencia ha sido evidente para los fans quienes no han dudado en enviar mensaje de cariño: “Te estamos extrañando mucho”, “El programa no es igual sino estás”, “Haces falta, espero que te encuentres mejor” y “Todo va salir bien, sé que te quedarás una semana más”.

